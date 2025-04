Una giornata allo stadio Braglia, esperienza indimenticabile

Noi alunni della 2^A, molto emozionati, abbiamo visitato lo stadio ’Alberto Braglia’ di Modena ed è stata un’esperienza indimenticabile, soprattutto per gli amanti del calcio. La struttura è stata inaugurata l’11 ottobre 1936, in occasione delle Olimpiadi di Berlino e dedicata a Cesare Marzari, ex giocatore canarino, morto nella guerra civile spagnola.

Nel 1945 l’impianto è stato intitolato al ginnasta modenese Alberto Braglia considerato, da molti, il più grande della storia d’Italia, conquistando il primo posto in tre Olimpiadi.

Nel 2000, la curva sud è stata dedicata al presidente Gigi Montagnani che ha impresso un segno indelebile nella società, acquistando calciatori che hanno riportato il Modena in Serie B. Una lapide ricorda gli importanti lavori di ristrutturazione, promossi dal Comune, che ne hanno ampliato la capienza, ben 21.151 posti a sedere! In questi ultimi anni, sono state restaurate le tribune, è stata effettuata la copertura di gran parte delle gradinate e sono state rese regolamentari le sedute con gli schienali.

Nel 2022 è stata allestita la zona per i diversamenti abili e rinnovata l’area stampa. Solo la tribuna centrale è rimasta quella originale. Questo luogo tramanda e racconta la storia dello sport, non solo calcistico: come ricorda la targa che celebra il cinquantesimo anniversario dell’importante impresa ciclistica, Fausto Coppi, nel 1940, qui conquistò la maglia rosa nella tappa Firenze — Modena.

Il nostro è uno stadio per tutti: accoglie alunni, tifosi e famiglie, uniti dalla passione e dalla solida tradizione calcistica modenese.