"Una giornata nel ricordo di Alessandra"

Una mattinata dedicata ad Alessandra Arletti, che proprio oggi avrebbe compiuto 22 anni. La sua vita però le è stata strappata a soli 20 anni, mentre, felice, guardava spensierata al proprio futuro, il primo settembre 2022. Quel tardo pomeriggio, mentre stava camminando con il fidanzato lungo via Traversa San Giorgio, è stata travolta tragicamente da un Suv (alla cui guida c’era un 62enne carpigiano, condannato a fine luglio scorso a tre anni e 4 mesi con rito abbreviato, ndr).

Proprio per onorare la memoria di Alessandra, in occasione del suo ‘mancato compleanno’, è stata organizzata per domenica una mattinata a lei dedicata, che unisce momenti di riflessione e sport, inteso come veicolo di un’attività sana e inclusiva. "La ‘scintilla’ dell’iniziativa – racconta il papà di Alessandra, Raul Arletti – proviene da un amico di mia figlia, Gianluca Vecchi. Ci ha illustrato la sua proposta e noi l’abbiamo accolta volentieri". L’idea ha poi preso concreta forma con il fondamentale sostegno di tanti: dalla famiglia di Alessandra al Csi di Carpi che coordina l’evento, dal Comune che ha dato il patrocinio a Radio Bruno che presenterà l’evento, ad Alle Tattoo. L’appuntamento è, a partire dalle 9, alla palestra dell’istituto superiore Vallauri (via Peruzzi) dove si terrà un Torneo di Calcio a 4 squadre. Al momento sportivo seguirà una riflessione collettiva volta a sensibilizzare, specie i giovani, sui rischi connessi alla guida. "Quando si è seduti al volante di una macchina, si ha tra le mani una potenziale arma se non usata con prudenza e attenzione – prosegue Raul –. Ciò a maggior ragione se si guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. E questo vale a qualunque età, non solo per i giovani".

Tra i partecipanti alla mattinata anche alcuni rappresentanti dell’Associazione Famigliari Vittime della strada, tra cui Franco Piacentini e Maria Assunta Partesotti, che tracceranno una fotografia degli incidenti che ogni giorno continuano a rendere le strade della nostra regione, e del nostro territorio, un vero e proprio bollettino di guerra. A seguire gli agenti della Polizia locale delle Terre d’Argine spiegheranno quali sono i rischi legati alla guida dopo aver assunto droga e alcol, un tema di stringente attualità che verrà affrontato anche dal medico legale, dottor Fulvio Fantozzi. A concludere la mattina sarà, intorno alle 12, l’assessore allo Sport, Andrea Artioli, con le premiazioni dei vincitori. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La morte tragica della ventenne ha sconvolto tutta la comunità, carpigiana e non solo, lasciando in tutti il dolore della perdita di Alessandra. Oltre al dolore, unanime è stata da subito la richiesta di giustizia per questa morte prematura e di una maggiore sicurezza di quella strada che, purtroppo, ha negli anni registrato molti incidenti di cui più di uno mortale. "Quando si vive sulla propria pelle la tragica morte di un figlio – conclude il padre – tutto cambia. Prima, a fronte delle notizie di cronaca di incidenti, specie che coinvolgono i giovani, si prova dispiacere, empatia, ‘compassione’. Quando lo si vive in prima persona il dolore non ha fine. Alessandra era dolce, altruista, leale, dotata di senso civico. Quando camminava lungo la strada faceva attenzione di rimanere sul marciapiede e quando l’attraversava era molto attenta. Ecco, questa era Alessandra, una ragazza semplice con tanti progetti per il suo futuro".

Maria Silvia Cabri