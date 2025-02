"Una grande gioia. Adesso però non tiriamo i remi in barca"

Serio e con obiettivi ben chiari, l’Alberto Giuliani che festeggia con pacatezza il primo ‘colpaccio’ della stagione: "La tecnica e la tattica sono importanti, specialmente quelle in attacco – racconta il coach della Valsa Group –. Siamo stati più pazienti nelle situazioni scontate e i ragazzi lo hanno fatto. Bravi davvero, una soddisfazione meritata. Una vittoria che mi dà gioia, non mi arrabbierò mai dopo un successo. Dico solo che ci vuole tempo, le squadre devono avere il tempo di amalgamarsi e per assimilare la mentalità con cui lavorare: ora non dobbiamo tirare i remi in barca ma continuare così. Più che blindare il settimo posto dobbiamo guardare al prossimo match e a creare qualità con continuità: dalla vittoria con la Lube ci portiamo dietro la pazienza che ci ha fatto risolvere punti importanti".

Sui singoli parole per lo schiacciatore cubano mvp dell’incontro: "Gutierrez? È un 2001, è normale che la sua qualità oscilli ma i numeri li ha e il nostro lavoro è dargli più continuità". Giuliani si concentra poi sui cambi del quarto set, decisivi, quelli di Ikhbayri e Mati: "Sono sensazioni che un allenatore ha perché vive i ragazzi tutti i giorni, ho provato a sparare le cartucce che avevo in panchina, cartucce buone".

Due parole sul PalaPanini ("il pubblico è l’espressione di quello che facciamo vedere in campo e non è la prima volta che i tifosi ci aiutano"), infine il tecnico marchigiano si sofferma su Davyskiba: "Sta diventando la nostra colonna portante ma non è ancora secondo me al cento per cento, può fare ancora qualcosa in più".

Ahmed Ikhbayri. L’eroe per un giorno non si sottrae ai microfoni caduto l’ultimo pallone: "Aspettavo da tempo questa occasione – racconta l’opposto libico – volevo far vedere quello che valevo. Sono felicissimo di aver aiutato la squadra a vincere, dopo tante partite senza successi. Il pubblico? È stato eccezionale, è bellissima la sensazione della vittoria qui. Dico grazie a tutti, hanno avuto fiducia in noi".

a.t.