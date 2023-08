Una lapide in ricordo di Padre Ettore "Amava la natura e aiutava i poveri"

In occasione della festa dell’Assunta, domenica scorsa, Iola ha scoperto una lapide a ricordo di Padre Ettore Turrini, missionario dei Servi di Maria, scomparso l’8 gennaio 2022 in Brasile all’età di 95 anni. È stata collocata nella facciata principale esterna della chiesa parrocchiale. Alla cerimonia erano presenti Padre Pietro Andreotto, superiore della Provincia di Piemonte e Romagna dei Servi di Maria, il parroco don Bruno Caffagni che ha presieduto la celebrazione liturgica e benedetto la lapide, i sacerdoti don Dino Lucchi e don Emilio Bernardoni, il diacono Pierluigi Maselli, il sindaco Matteo De Luca, nipoti e numerosi parenti e conoscenti del missionario amico dello scrittore Dino Buzzati. "Grande uomo di Dio – ha detto Padre Pietro Andreotto ricordando Padre Turrini – dedicato completamente alla ricerca di soluzioni per i poveri. Io l’ho conosciuto per molti anni personalmente: era un uomo che amava la natura, attento alle necessità del creato. Padre Ettore deve essere tenuto come memoria dell’esistenza dedicata a Dio e agli ultimi".

Il sindaco Deluca ha sottolineato il grande impegno profuso dal missionario per la salvaguardia dell’ambiente. Padre Ettore Turrini riposa in Brasile, in Acre, vicino a padre Paolino Baldassarre di Loiano (Bo) con il quale, in quella terra, ha combattuto continue battaglie in difesa degli Indios e della foresta amazzonica. Era stato definito il "Frate volante", l’"Indiana Jones" per le sue avventurose iniziative compiute durante 71 anni nel cuore del gigantesco polmone verde del Brasile, con una parentesi nelle Filippine. Gli furono regalati due aerei per i suoi frequenti e lunghi spostamenti.

w.b.