Una letterina per Babbo Natale. L’estrazione il 24 in piazza

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno l’iniziativa "Scrivi una letterina a Babbo Natale", ideata dall’associazione Centro Studi Vignola. Tra tutte le lettere dei bambini che saranno imbucate presso la Capanna della Natività posta in piazza dei Contrari, tre di queste saranno estratte a sorte e Babbo Natale cercherà appunto di esaudire i desideri espressi in queste lettere. I bambini avranno tempo fino al 22 dicembre per scrivere la loro letterina a Babbo Natale esprimendo il loro desiderio. Dopodiché, Babbo Natale dà appuntamento il 24 dicembre alle 10, in piazza dei Contrari.