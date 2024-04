Una lista civica piena di colori: "Insieme sosterremo Riccardo"

‘Righi Sindaco – Carpi a Colori’ è il nome scelto per la lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Righi. Una lista ‘colorata’ come bene emerge dal logo, trasversale, composta in maggioranza da giovani ma anche da ‘saggi’ come li ha definiti lo stesso Righi, tutti accomunati dall’entusiasmo e dalla voglia di fare qualcosa per la comunità. "In questi anni da amministratore e in queste settimane ho conosciuto decine di persone che ora vogliono impegnarsi attivamente nella vita politica della città – ha spiegato Righi –. Siamo più che una lista del sindaco. Un laboratorio politico per andare ben oltre la data delle elezioni" "Nasciamo come lista civica – ha precisato il coordinatore Sergio Vascotto, ex presidente di Carpifutura – come tale ancorata al pragmatismo e svincolata dalle ideologie, e dal marketing politico. Una lista anagraficamente giovane per i suoi componenti, ma non inesperta di capacità; che promuova l’inclusione, la sostenibilità e la cura dell’ambiente, dando colore e ottimismo al centro storico, alle periferie e alle frazioni". Altro volto storico è quello di Giorgio Verrini (ex Carpifutura ed ex Azione), che ammette essersi fatto coinvolgere "dall’entusiasmo di tanti giovani cui trasmettere la mia esperienza", a fianco di Lorenzo Pederzoli, Dario Manicardi, Alice Degl’Innocenti, Dhansaw ‘Vittorio’n Rambaran, Daniele Pinazzi, Dylan Pinotti (il più giovane, 20 anni), Marco Di Nardo ‘Nonno Pep’, Alice Cavazza, Serena De Nittis, Anna Freschetti, Serena Pedrazzoli, Ardison ‘Addi’ Namuangrak. Una lista ancora aperta alla città.

m.s.c.