"Una lista civica tutta nuova per unire le forze progressiste"

Ci sarà una lista civica tutta nuova per le prossime elezioni comunali a Nonantola, che mira a mettere assieme tutte le forze progressiste. Il suo nome è già ufficiale: si chiama "Il futuro adesso". Il candidato sindaco, però, sarà ufficializzato in marzo, dopo un percorso di confronto tra le varie anime progressiste. Intanto, in una nota del coordinamento della nuova lista, sottoscritta da Greta Ansaloni, Mario Azzarello, Anna Bertacchini, Antonella Cappai, Sara Ferrari, Stefania Lucenti, Mirella Martignani, Paolo Mattioli, Valeria Melloni, Agnieszka Pawula, Arianna Piccinini, Giampaolo Rovatti, Libero Severi e Giacomo Zavatti, annuncia tra l’altro: "Dall’esperienza del percorso formativo ’Aula 22’, che si è realizzato in 27 appuntamenti con complessive 1270 presenze, abbiamo maturato la convinzione di doverci impegnare concretamente per la nostra comunità, rispetto a problematiche attuali e progettualità future, consapevoli che soltanto mettendosi in gioco in prima persona si possa dare un maggiore contributo. E’ proprio partendo da queste convinzioni che è scaturita l’idea di dare vita ad una nuova lista civica. L’esigenza di proporre una nuova lista, che si presenti al prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale a Nonantola, si è sviluppata dalla volontà di approfondire ed affrontare i temi ambientali, di sostenibilità, del welfare e le problematiche maggiormente rilevanti ed impellenti anche per la nostra comunità: assetto idrogeologico, comunità energetiche rinnovabili, verde, clima e territorio, economia circolare, agricoltura e alimentazione, processi migratori, povertà, disuguaglianze, scuola, sanità, cittadinanza attiva, solidarietà, inclusione".

m.ped.