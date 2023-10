’Una mano per Michele’. Raccolti 30mila euro

La raccolta fondi ’Una mano per il sogno di Michele’ è stata un successo. L’iniziale obiettivo previsto di 20.800 euro per aiutare Michele Bertolini a sostenere le spese mediche per acquistare e installare una mano artificiale di ultima generazione è stato ampiamente superato: ad oggi sono stati raccolti ben 30.832 euro. Una vera e propria gara di solidarietà che, sulla piattaforma GoFundMe, ha visto 378 utenti supportare il diciottenne di Maranello nato senza la mano destra: la cifra necessaria a ottenere la protesi poliarticolata e sostenere l’operazione è stata raggiunta in 96 ore. "In questi giorni– racconta Michele – ho fatto diversi test con la mano nuova e sono stati tutti positivi: sono molto contento e voglio ringraziare coloro che mi hanno sostenuto con tanta generosità".

Visto il grande successo ottenuto, il diciottenne non si vuole fermare ed è intenzionato a dare vita a una nuova raccolta fondi: "Nelle prossime settimane utilizzerò il denaro ricevuto in eccedenza nel crowdfunding per aprire una nuova raccolta e sostenere altri ragazzi che convivono con il mio stesso disagio a coronare i loro sogni".

Dalla somma totale ricevuta, dunque, Michele toglierà i 20.800 euro necessari a sostenere la sua operazione, ai quali si devono aggiungere le tariffe sulle transazioni che spettano all’azienda che ha permesso la raccolta fondi e che, attualmente, corrispondono a 989.05 euro, ma potrebbero aumentare se ci saranno ulteriori donazioni: tutto il denaro restante costituirà il punto di partenza della nuova iniziativa.

Jacopo Gozzi