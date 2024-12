Una maratona rock per aiutare i più fragili

Il rock può essere forte, potente, duro, ma custodisce un animo nobile e gentile. "Be rock be kind" è appunto il titolo dell’evento solidale che si terrà sabato 7 dicembre alle 21 al Bper Forum Monzani di via Aristotele: una maratona musicale con numerosi ospiti, il cui ricavato verrà destinato alla Fondazione Vita Indipendente che opera nel settore della disabilità e si impegna a favorire percorsi sulla vita autonoma, sul ‘durante’ e ‘dopo di noi’. Alla ribalta saranno Gianluigi Budriesi (foto) con Gustavo Savino, pianoforte, Antonio Viola, chitarra solista, Alessandro Venanzoni, chitarra ritmica, Luca Annunziata, basso, Diego Lancellotti, batteria, e tanti ospiti come Mel Previte, chitarrista dei Rocking Chairs e da anni collaboratore di Luciano Ligabue, le Women for Woman che cantano contro la violenza sulle donne, Betta Sacchetti con la sua meravigliosa voce, Alessandra Piga, il ‘mitico’ Wilko dei Rats, Mirco Cattani, e anche il coro della scuola media Sacro Cuore di Modena. Per acquistare i biglietti (del costo di 10 euro) o avere altre informazioni, è possibile scrivere a comunicazione@fondazionevitaindipendente.it o inviare messaggio Whatsapp al 3885823876.

La Fondazione Vita Indipendente è nata nel 2008 dalla collaborazione tra il Comune di Modena, l’Asp Charitas e le organizzazioni del territorio, Aisla, Aut Aut, Anffas, Insieme a Noi e Uildm.Ha all’attivo progetti che coinvolgono 25 beneficiari. Fra le attività della Fondazione, l’allestimento di soluzioni abitative dotate di domotica specifica per le persone disabili, e anche progetti di inclusione e socialità a favore di ragazzi disabili negli ambienti della movida modenese, e progetti di co-housing per giovani disabili, come culmine di percorsi di autonomia.

