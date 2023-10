Una medaglia d’oro a Zavatti: "Da lui aiuti e solidarietà al Cile schiacciato dal golpe"

Franco Zavatti, storico sindacalista della Cgil di Modena e ancora oggi attivista sindacale, riceverà venerdì prossimo il riconoscimento ufficiale del ministero degli Affari esteri del Cile per essere stato fra gli italiani che solidarizzarono con il Cile dopo il colpo di stato dell’11 settembre 1973. L’onorificenza - si tratta in effettio di una medaglia d’oro, si evidenzia in una nota della Cgil - sarà conferita nell’ambito di un convegno di studi internazionale che è attualmente in corso dal 23 ottobre e si concluiderà domani presso l’Università Roma 3. L’evento è stato organizzato dall’ambasciata cilena a Roma. Nella lettera dell’ambasciatore cileno in Italia destinata a Franco Zavatti, si parla quindi di medaglia coniata per i 50 anni dal golpe cileno del generale Pinochet che rovesciò la Repubblica di Salvador Allende, destinata a persone o istituzioni che hanno appoggiato, protetto e accolto, direttamente o indirettamente, i connazionali cileni esiliati dopo l’interruzione della democrazia. Zavatti, allora giovane funzionario dell’ufficio di presidenza della provincia di Modena (nella lettera dell’ambasciata è erroneamente citato come ex sindaco di Modena), guidò negli anni successivi al golpe cileno una delegazione modenese in visita in Cile, formalmente ospitata presso la sede dell’arcivescovado di Santiago per aggirare il divieto d’ingresso imposto dalla dittatura militare a tutte le delegazioni internazionali. L’obiettivo era di celebrare il 1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro) insieme alle organizzazioni clandestine cilene (sindacali e democratiche). Diversi furono gli esiliati a cui la rete di solidarietà modenese offrì un rifugio e lavoro grazie anche alla collaborazione del Comitato modenese Italia-Cile con le associazioni della cooperazione e delle imprese private.