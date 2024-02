Una Medea speciale: "Le emozioni di una donna recitate in musica"

Chi è Medea? "Un’esclusa, una straniera, un personaggio rifiutato. Una donna dal fascino senza tempo e un personaggio terribilmente attuale", osserva Anna Caterina Antonacci, soprano di straordinaria carriera internazionale. Lei è stata Medea nell’opera di Luigi Cherubini, così come in quella di Marc-Antoine Charpentier, e ha interpretato tantissime eroine del grande repertorio settecentesco, dall’Armide di Gluck che ha cantato anche alla Scala con Riccardo Muti, all’Alceste dello stesso autore, applauditissima a Salisburgo. Ma non ha mai affrontato prima d’ora un’altra Medea, quella immaginata da Georg Benda, compositore e maestro di cappella ceco. Egli non creò una vera e propria opera, ma un melologo, ovvero un testo drammatico declamato in alternanza alla partitura orchestrale: fu rappresentato a Lipsia per la prima volta nel 1775, praticamente 250 anni fa, ed è un gioiello di raro ascolto, una perla che domani sera alle 20.30 Anna Caterina Antonacci ci offrirà, come voce recitante, insieme alla Filarmonica Toscanini diretta da George Petrou, nel nuovo appuntamento della stagione concertistica del teatro Comunale Pavarotti Freni. Nella stessa serata l’orchestra eseguirà anche la Sinfonia "Primavera" di Robert Schumann.

"Mi trovo perfettamente a mio agio con la forma del melologo: l’ho sperimentato anche in tempi recenti, interpretando ‘La chèvre de M. Séguin’ di Azio Corghi – sottolinea il soprano –. Anche se non canto devo cimentarmi in un tipo di recitazione ‘musicale’, perché la musica segue strettissimamente il testo, inserendosi perfino fra poche parole, piccoli incisi e frammenti di frase. Questa Medea l’avevo ascoltata soltanto con il testo in tedesco: sono impaziente di affrontarla, insieme all’orchestra e ai suggerimenti che potrà darmi". Se questo melologo è nuovo per lei, non lo è certo il personaggio di Medea che ha approfondito, appunto, in più occasioni: "Medea ha più di una personalità, anzi se ne possono riscontrare almeno tre – aggiunge Anna Caterina Antonacci –. L’aspetto schizofrenico attraverso la voce della vendetta che però si scontra con l’amore materno e con un senso di straniamento. Sono infinite le sfumature legate alle emozioni che Medea esige, e in particolare la disperazione di un essere, una donna che si è volutamente inimicata tutto e tutti, anche la famiglia, la patria, sia vecchia che nuova, perché odiata ovunque. Medea si priva di tutto, fino a sentirsi costretta a distruggere l’unico grande e vero affetto, quello per i figli: privandosi dell’amore per i figli, Medea si uccide due volte".

Il melologo di Benda racchiude in sé una peculiarità: "La voce recitante interpreta tutti i ruoli, e quindi dà parola a tutti i personaggi, anche quelli con parti piccole – fa notare il soprano –. Ma in questo modo, a parlare davvero è Medea con tutta la sua coscienza. Medea si parla ‘nella testa’: è se stessa ma anche i suoi figli, la nuova moglie di Giasone, Giasone stesso e la governante". In questo senso, il lavoro di Georg Benda, pur essendo stato creato due secoli e mezzo fa, "è davvero espressione di un’idea teatrale che guarda avanti – conclude Anna Caterina Antonacci –. E ci porta verso la nostra epoca".