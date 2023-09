Una mostra ’al plurale’

E’ attinente al tema proposto quest’anno dal Festivalfilosofia, ‘parola’, la collettiva che inaugurerà sabato alle 18 negli spazi della galleria Ranarossa 3.0, al civico 21 di via Montevecchio, a Modena. Il progetto, a cura di Cristina Boschini, s’identifica nella condivisa creazione di in un neologismo, ‘Anadramma’, che dà il titolo alla mostra e sulla cui essenza resta fortemente ancorato il lavoro di ciascuno dei sette artisti che vi sono impegnati: Marco Lombardo, Alessandro Monti, Ersilia Sarrecchia, Demis Savignano, Alberto Zecchini, Gaetano Tommasi, Cetti Tumminia. "La parola che connota il percorso espositivo, nasce dalla fusione tra anagramma (dal Greco ‘anà’ (sopra) e ‘gramma’ (lettera) e la lettura letterale del termine dramma, sempre dal Greco ‘drama’, azione, che ha assunto il significato di ‘qualsiasi componimento destinato alla rappresentazione’. Nel titolo della mostra, il nuovo termine è declinato al plurale, poiché il lavoro ha alla propria base una volontà collettiva". La mostra sarà visitabile fino a domenica 24 settembre, nelle giornate di venerdì sabato e domenica dalle 17,30 alle 19,30; in altri giorni e orari su appuntamento: [email protected]