Una mostra celebra la forza delle donne

In occasione della Festa della Donna, l’8 e 9 marzo, la galleria del Centro Commerciale della Mirandola ospita la mostra fotografica "Le Sfumature delle Donne", dedicata alla bellezza e alla forza femminile celebrata attraverso l’arte. Oscurità e bagliore, forza e fragilità, essere ed apparire, conquiste e discriminazioni delle donne, saranno rappresentate in un viaggio fotografico speciale, attraverso immagini e riflessioni, in occasione della Giornata internazionale in cui si celebra il progresso, le sfide e le battaglie dell’universo femminile. L’evento è in programma l’8 e 9 marzo dalle 8.30 alle 20.30, presso la galleria del Centro Commerciale di via Agnini a Mirandola. L’iniziativa è realizzata dal CAV - Centro Anti Violenza dell’Ucman, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, "Collettivo Luce 77", in collaborazione con "Fotografi Seriali".