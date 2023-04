Una mostra racconta la lunga storia della Corale Gazzotti

Prenderà il via domani, negli spazi espositivi dell’Ex Diurno di piazza Mazzini, la mostra multimediale dedicata al centenario dell’Associazione Corale Luigi Gazzotti. Curata da Alberto Castelli, l’ esposizione (visitabile fino al 7 maggio, ingresso libero) ripercorre la storia e le numerose attività della ‘Gazzotti’, attraverso foto, video, documenti d’archivio e proiezioni: le vicende, le prove e i successi della corale si intrecciano alle vicissitudini storiche di Modena e della nostra Italia. Vengono quindi rievocate la fondazione dell’associazione nel 1923, con i primi appassionati coristi, poi la guerra, la rinascita, la costruzione dell’attuale sede dell’associazione in via Marianini, il confronto la modernità e i suoi problemi, un rapporto con la musica mai interrotto anche nei momenti più difficili (non ultimo, quello recente della pandemia). Durante il periodo di apertura della mostra – sottolinea la ‘Gazzotti’ - saranno organizzati eventi, fra cui conferenze, proiezioni con commento e piccoli concerti a tema, sia negli spazi espositivi interni dell’Ex Albergo Diurno che negli spazi esterni adiacenti in piazza Mazzini. E i visitatori potranno sempre interagire con gli addetti presenti in mostra... che saranno gli stessi coristi e potranno quindi rispondere alle domande e alle curiosità.

