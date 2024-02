Una mozione per ricordare la figura di Zosimo Marinelli

Una mozione per ricordare Zosimo Marinelli, antifascista originario della frazione Montombraro, ucciso dai nazifascisti il 27 gennaio 1944. L’ha presentata il gruppo consiliare Zocca Domani, con la richiesta che, in occasione dell’80esimo anniversario della morte, vengano organizzate celebrazioni ufficiali coinvolgenti l’intero Comune. "Marinelli è stato un esempio di amore per la libertà e per la democrazia e abbiamo il dovere di ricordarlo", afferma il capogruppo Federico Covili, che precisa: "Fra le persone che hanno contribuito a rendere lustro al nostro Comune c’è sicuramente anche Zosimo Marinelli, un grande personaggio, decorato anche con la Medaglia d’oro al merito civile. Abbiamo il dovere di ricordarlo e di indicarlo come esempio per le giovani generazioni". A Zocca a Marinelli è stata dedicata la biblioteca comunale, una lapide in suo onore si trova nel cimitero di Montombraro, frazione dove una strada porta il suo nome. L’antifascismo di Marinelli risale alla prima ora. Rifiutò la tessera del partito fascista e perse il lavoro. Dopo l’8 settembre 1943 invitò i giovani di Montombraro e di Zocca a non rispondere alla chiamata della Rsi e si collegò con il comitato clandestino antifascista di Bologna e con la formazione del Partito d’azione nell’area di Zocca. Il 27 novembre, durante la spedizione punitiva dei fascisti che si scontrarono con alcuni partigiani, restò ucciso il reggente del fascio Vincenzo Minelli. Zosimo Marinelli riuscì a fuggire. Gli saccheggiarono la casa e arrestarono moglie e figli. Il 27 gennaio 1944 fu fucilato al poligono di Borgo Panigale.