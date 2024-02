Una multa da ventiseimila euro: "Ma non ho mai ricevuto il verbale"

Si è vista recapitare una cartella esattoriale di oltre 26mila euro a seguito di una violazione al codice della strada. Ma la donna non solo non aveva mai ricevuto la notifica del verbale, ma non si era neppure posta alla guida del mezzo quel giorno: l’auto era stata prestata dal marito della stessa ad un conoscente. Ora la donna, attraverso i propri legali Tiziano Solignani e Andrea Vandelli, ha presentato ricorso al giudice di Pace affinchè annulli la sanzione. Al centro della vicenda una 41enne albanese, residente a Castelfranco. La stessa ha ricevuto il 3 gennaio scorso una cartella esattoriale per l’importo di 26.674,83 euro da una società di riscossione di Cuneo ed emessa per conto dell’Unione Terre di Castelli: riscossione legata ad una sanzione al codice della strada cui la ricorrente sarebbe obbligata in solido con il trasgressore e conducente, un albanese 32enne residente a Castelvetro.

Secondo il ricorso presentato dai legali, però, la cliente non ha mai ricevuto la notifica del verbale di irrogazione della sanzione amministrativa (quel giorno era al lavoro). Inoltre la donna avrebbe ricevuto la ‘pesante’ cartella esattoriale, dell’importo di oltre 26mila euro appunto, per un illecito che non avrebbe commesso, avendo prestato l’auto al marito e quest’ultimo ad un conoscente.

"Per pagare la sanzione, che l’ente impositore concede graziosamente di corrispondere anche in una sola rata – sottolinea l’avvocato Solignani nel ricorso –, la mia cliente dovrebbe lavorare per 20 mensilità senza effettuare alcuna spesa e destinando i suoi interi stipendi mensili al pagamento di questa cartella. È evidente che si tratta di una spesa insostenibile per una persona che vive dello stipendio di operaia". Gli avvocati evidenziano poi come la donna, non avendo mai avuto alcun rapporto con il conducente, non possa essere attribuita, nemmeno per colpa, alcuna responsabilità nella commissione dell’illecito al codice della strada : non sapendo che il veicolo fosse stato prestato dal marito ad un amico, non avrebbe neppure potuto vietare la circolazione dello stesso.

Valentina Reggiani