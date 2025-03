’Una noche con Sergio Bernal’. La star del flamenco al Comunale

"Quando balli il flamenco devi ritrovare tutto quello che hai vissuto nella tua vita, dal lutto, alla tristezza, alla festa. La danza spagnola è radicata nella terra, ti fa raccontare tutte le emozioni che hai provato nella vita. E anche la danza classica non è solo fare una piroetta. È di più, è raccontare al pubblico qualcosa di importante", esordisce Sergio Bernal, fra i più grandi interpreti del flamenco, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna. In lui si uniscono, appunto, due mondi e due anime, quella del bailaor madrileno e quella del bailarìn classico, e ce lo dimostrerà – ancora una volta – in ’Una noche con Sergio Bernal’, il suo nuovo attesissimo spettacolo, stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni.

In questi anni Bernal è stato più volte protagonista sul palcoscenico del Comunale: lo abbiamo visto dare vita alle sculture di Rodin, ma anche impersonare la forza delle musiche di Stravinskij in una ’Soirée russe’ e già nell’autunno 2020, quando i teatri dovettero chiudere forzatamente per la pandemia, fu tra le stelle di una serata di ’Duets and solos’, ripresa a porte chiuse e diffusa in streaming. In questo suo ritorno a Modena ci porta l’abbraccio fra la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e la passione del flamenco, simbolo dello spirito gitano: lo spettacolo, firmato insieme a Ricardo Cue, direttore artistico e cofondatore della Sergio Bernal Dance Company, sarà un alternarsi di quadri, assoli vertiginosi e raffinati pas de deux, insieme a Crisrtina Cazorla e Carlos Romero, e con le musiche dal vivo eseguite dal chitarrista Daniel Jurado, dal percussionista Javier Valdunciel e dalla cantaora Paz De Manuel. "La prima volta che sono salito sul palcoscenico ho capito che la danza era il mio modo di comunicare. Danzando abbiamo il potere di far emozionare la gente che vive un momento che non dimenticherà mai. In quel momento sei sul palco e stai dando tutto te stesso per il pubblico", sottolinea Sergio Bernal, che ricorda sorridendo i suoi primi approcci con la danza: "Ho iniziato per caso a ballare – rivela –. Io e mio fratello eravamo due terremoti, così mia madre ci portò a lezione di danza. Mio fratello smise dopo poco, io invece al Conservatorio di Madrid capii che avrei potuto intraprendere una strada da professionista".

Per un ballerino la carriera non è sempre facile, "e ci sono anche tanti momenti difficili – aggiunge ancora Bernal –. Ti guardi allo specchio e sai che puoi fare meglio. Il corpo ti fa male, ci sono tante paure. Ma un ballerino deve essere una macchina da guerra, deve lavorare col corpo". E confida il sogno di ballare all’Arena di Verona, oltre che tornare alla Femice di Venezia: "E mi piacerebbe tantissimo lavorare con Pedro Almodovar – rivela infine –. È un’icona per me".