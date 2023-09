Una nuova auto per l’Avap a Serramazzoni in ricordo del volontario Mesini

"In ricordo di Saturno (Mesini, ndr)" è il messaggio che Avap Serramazzoni ha scelto di scrivere sulla nuova Suzuki Swift acquistata dall’associazione ed inaugurata ieri mattina in piazza Tasso, davanti al municipio di Serra. "Avevamo bisogno di una nuova macchina per i Servizi sociali, perché uno dei nostri mezzi aveva ormai superato i 220mila chilometri – spiega il presidente di Avap Nicola Canali –. Per l’occasione, abbiamo voluto dedicare il mezzo a Saturno Mesini, nostro storico volontario venuto purtroppo a mancare lo scorso marzo all’età di 86 anni. Ci tenevamo davvero tanto perché lui, oltre ad essere stato uno dei responsabili di Avap, era una splendida persona a cui tutti eravamo legati". All’inaugurazione ha partecipato anche la famiglia Mesini ed è stato il nipote di Saturno a tagliare il nastro. Il nuovo mezzo, a quattro ruote motrici, va a sostituire una Fiat Sedici donata dodici anni fa dal gruppo degli Alpini. Avap ci ha tenuto a ringraziare ancora una volta le ‘Penne Nere’ per il gesto, attaccando il loro stemma sulla nuova auto. Presente anche la sindaca Simona Ferrari: "L’impegno e la dedizione dei volontari, che offrono il loro tempo a servizio della comunità, deve essere di esempio per tutti noi – sottolinea Ferrari –. La volontà dell’amministrazione è quindi quella di collaborare fattivamente con tutte le associazioni del territorio. È stato un bellissimo gesto dedicare il mezzo alla memoria di Saturno". Avap attualmente può contare su 3 ambulanze, 3 auto ed un pulmino. r.p.