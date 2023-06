Una nuova casa famiglia per aiutare persone fragili

Festa grande ieri a Castelfranco Emilia per l’inaugurazione di una nuova struttura a disposizione delle famiglie fragili del territorio, in particolare quelle numerose con all’interno persone disabili e in emergenza abitativa. In via Emilia Est 75, la cooperativa sociale Pan onlus ha infatti inaugurato una nuova Casa Accoglienza Famiglia, alla presenza di numerose autorità civili, religiose e militari. A tagliare il nastro sono intervenuti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’arcivescovo di Bologna S.E. cardinale Matteo Maria Zuppi, il parroco Don Remigio Ricci, il sindaco Giovanni Gargano, i consiglieri regionali Luca Sabattini e Francesca Maletti. Presenti anche rappresentanti della minoranza consigliare come Silvia Santunione del M5S. Poi, ovviamente, i protagonisti Paolo Aldrovandi e Andrea Mazzucchi, rispettivamente presidente e vicepresidente della cooperativa sociale Pan onlus. Questa nuova Casa Accoglienza Famiglia è stata resa possibile esclusivamente grazie a risorse interne. "Complessivamente – spiega Aldrovandi – è costata circa 400.000 euro, di cui l’80% provenienti dal patrimonio personale di Andrea Mazzucchi, mentre il resto è stato finanziato dalla cooperativa. Questa casa ha 6 posti letto, adatta quindi a ospitare un nucleo familiare o due madri con bambini, e va ad aggiungersi alla struttura attigua, che può ospitare fino a 22 persone". Con Pan onlus, il Comune di Castelfranco è convenzionato per dare una risposta alle situazioni di disagio economico e sociale. A testimoniare che l’aiuto di Pan onlus non è meramente assistenziale ma piuttosto proattivo, è intervenuta a tagliare il nastro anche Rita, una ragazza di origini africane che anni fa è stata ospitata all’interno della struttura e, da qui, ha poi potuto trovare una sistemazione autonoma, grazie anche all’impegno della cooperativa nel trovarle un lavoro. Nel suo intervento, il cardinale Zuppi ha invitato a riflettere: "L’accoglienza è vita, è futuro, e naturalmente anche un po’ di fatica. Ma l’accoglienza conviene anche a chi accoglie". Gargano ha aggiunto: "Gli unici muri che oggi dobbiamo costruire sono quelli rivolti a costruire strutture per l’accoglienza". Bonaccini ha commentato: "Un progetto importante per la comunità, che qualche anno fa abbiamo contributo a far nascere con un contributo di 200.000 euro e che ora diventa più grande. Si accresce così la rete di assistenza territoriale dedicata alle persone con fragilità che dà vita a uno dei sistemi di accoglienza più qualificati del Paese". Per facilitare il reinserimento lavorativo degli ospiti della struttura sono previste attività di formazione, tra cui un laboratorio creativo mirato allo sviluppo della manualità e un laboratorio artigianale di pasta fresca. Mazzucchi durante i vari interventi ha sollecitato l’allacciamento all’acquedotto (ora l’acqua viene presa dal pozzo). Da parte sua, il sindaco ha assicurato l’impegno per risolvere presto la questione. Marco Pederzoli