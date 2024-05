"Una nuova ciclabile da un milione di euro"

La viabilità in questi giorni è al centro delle iniziative e del dibattito politico a San Cesario, con l’annuncio di nuove ciclabili da parte dell’amministrazione e il tema dell’alternativa alla via Emilia sollevato dalla consigliera e candidata sindaca Sabina Piccinini. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato in questi giorni l’avvio dell’iter per la realizzazione della ciclabile "San Cesario – Altolà – Spilamberto, per il tratto compreso fra via Barca, poco fuori dall’abitato di San Cesario, e via Roversi, dove inizia il tratto già realizzato di ciclabile verso Spilamberto. "La nuova infrastruttura – spiegano dall’amministrazione - avrà un costo complessivo di circa un milione di euro e sarà finanziata quasi completamente con le risorse derivanti del Piano Attività Estrattive, senza attingere quindi al bilancio del Comune. Il percorso - realizzato completamente in asfalto, lungo circa 2,2 chilometri - si collegherà direttamente al tratto già esistente all’altezza di via Roversi. "Sono molto soddisfatto di questo risultato - spiega Francesco Zuffi, sindaco e candidato sindaco per la lista Insieme per San Cesario - a breve si potrà finalmente di dare avvio alla realizzazione di un’opera molto attesa e richiesta, utile per collegare il capoluogo con Altolà. Per oltre un anno abbiamo lavorato insieme ai soggetti attuatori per progettare questa opera in modo funzionale e fruibile. Ora si aprirà la conferenza dei servizi per ottenere il parere di tutti gli enti pubblici coinvolti". Sabina Piccinini, invece riapre intanto il tema della viabilità alternativa alla va Emilia. "La tangenziale di San Cesario – rileva - è prossima all’inaugurazione. Da qui parte la nostra proposta di una viabilità alternativa alla via Emilia per collegare la via Vignolese alla tangenziale di Castelfranco. Requisito fondamentale: il minor consumo di suolo possibile. L’unico tratto di strada da realizzare potrebbe essere il collegamento fra via Macchioni e via per Spilamberto, in corrispondenza della rotonda della tangenziale di San Cesario: poco più di un chilometro e mezzo di strada con attraversamento di vecchie cave di ghiaia dismesse tramite una sopraelevata e realizzazione di un nuovo ponte sul Panaro per il collegamento con la tangenziale di San Cesario. Come noto, quest’ultima si raccorda alla Provinciale n. 14. Realizzando anche il collegamento fra la tangenziale di San Cesario e quella di Castelfranco si otterrebbe la strada alternativa alla via Emilia".

Marco Pederzoli