Una nuova mensa alle elementari Liberati spazi per aule e laboratori

Arriva un nuovo finanziamento del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per il Comune di Vignola. A darne l’annuncio è stata l’amministrazione, che si è aggiudicata un finanziamento di 380.000 euro per realizzare una nuova mensa a servizio della scuola primaria Mazzini. "Sarà esterna e contigua all’edificio principale – spiegano dal Comune – e consentirà di liberare spazi per aule e laboratori". Attualmente sono infatti due gli spazi interni alla scuola adibiti a mensa. Con queste risorse sarà possibile costruire appunto un edificio esterno, collegato al corpo principale, accessibile anche a persone con disabilità motorie. L’immobile sarà realizzato nell’area già pavimentata in cemento che si trova a ridosso dell’incrocio tra via 1° maggio e via Plessi. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno. "Si tratta – commenta Daniela Fatatis, assessora all’istruzione del Comune di Vignola – di una importante opera di razionalizzazione e rafforzamento degli spazi a disposizione della scuola. Una volta realizzata la nuova mensa, infatti, sarà possibile liberare gli spazi interni al corpo principale dello stabile che potranno essere adibiti ad aule o laboratori, a seconda delle esigenze espresse nell’ambito della programmazione didattica". Dal Comune aggiungono: "Il nuovo edificio sarà realizzato nel pieno rispetto dei parametri normativi in vigore per l’edilizia scolastica, in coerenza, cioè, con quello che è il rapporto corretto tra superficie coperta e superficie libera stabilito a livello nazionale per una scuola primaria. Inoltre, il nuovo stabile sorgerà non su un’area a verde, ma in uno spazio che è già pavimentato in cemento". La prima cittadina di Vignola, Emilia Muratori, conclude: "Questo progetto è l’ulteriore testimonianza dell’attenzione che questa amministrazione ha per le scuole. Vignola ha scuole di livello che attraggono studenti anche dai paesi vicini. Lavoriamo affinchè gli edifici che le ospitano siano il più funzionali possibile rispetto alle nuove esigenze della didattica e a quelle di una ritrovata socialità post-lockdown".

Marco Pederzoli