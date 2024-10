Una nuova pianta davanti all’ospedale: "Simbolo del legame tra ambiente e salute"

Il prato antistante l’ingresso dell’ospedale Santa Maria Bianca scelto tra i trenta nosocomi che nel 2024 hanno assistito alla piantumazione di "Un albero per la salute", un arbusto che crescendo ricorderà il legame tra salute e ambiente. L’iniziativa è parte di un progetto che prevede la donazione e la messa a dimora negli ospedali italiani di giovani alberi da parte dei Carabinieri Raggruppamento Biodiversità (ex Forestale) in collaborazione con FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. "E’ stato avviato nel 2023 per testimoniare – ha spiegato il dottor Fabio Gilioli, direttore della Struttura Complessa Medicina Interna di Mirandola e presidente regionale FADOI Emilia-Romagna – l’importanza di una iniziativa che cerca di coniugare lo stato di salute della popolazione con l’ambiente, in quanto lo stato di salute non può passare solo attraverso la cura delle malattie o la cura delle persone, ma richiede un approccio olistico ampio che deve coinvolge inevitabilmente anche l’ambiente". Ad assistere al momento della posa della pianta, un Sorbo Uccellatore, albero della famiglia delle Rosacee, c’erano medici e operatori sanitari e rappresentanti delle associazioni di volontariato, oltre a dirigenti Ausl, tra cui la dg dell’Azienda Usl di Modena Anna Maria Petrini, che ha apprezzato l’iniziativa in quanto consente di "sottolineare la sensibilità della sanità pubblica a stringere la relazione forte con l’ambiente". La pianta giunta dalle Riserve Naturali Statali Casentinesi è stata portata e messa a dimora dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio (Arezzo). "Vivere in un ambiente sano – ha detto il comandante del Reparto Capitano Fazio – permette di stare bene in salute ed è ciò che ci insegnano durante la nostra formazione". Alberto Greco