Una nuova pista da ciclocross. Rinasce il terreno confiscato

"È una bellissima giornata di festa: in questa cava c’è il ripristino della legalità, la riqualificazione ambientale, c’è un fine sociale grazie alla fondazione Orione 80 e alla Fondazione di Modena, e c’è un pezzo di storia di Formigine, perché parte delle piste tracciate è stata realizzata coi ciottoli che pavimentavano Piazza Calcagnini". Così il sindaco di Formigine, Elisa Parenti, a margine dell’evento con cui, a Magreta, ieri è stata inaugurata la pista da ciclocross – un circuito di 1200 metri di lunghezza – che sorge su un terreno confiscato alla criminalità organizzata. "È la terza tappa – ha detto Parenti – dopo le piantumazioni del bosco Ferrari di marzo 2023, la piantumazione del vigneto sempre grazie a Ferrari e non è l’ultima. Qui cresce un polo aperto alla cittadinanza, un’area che per le sue caratteristiche è fra le prime in regione". I percorsi, protetti e in sicurezza, per la pratica del ciclismo fuoristrada (MTB o ciclocross) sono quattro, con diverse tipologie di pavimentazione e diverse difficoltà: due, dedicati ai più piccoli, hanno una pavimentazione più regolare (macadam e stabilizzato), mentre gli altri due sono in terra battuta e in ghiaia vagliata, con saliscendi sugli argini della cava e brevi tratti pavimentati con sassi di fiume e rocce, oltre a una serie di gobbe e ostacoli di vario genere. Fondamentale, ai fini della realizzazione della pista, la collaborazione con la Fondazione Orione 80 per l’inserimento lavorativo dei minori accolti, grazie anche al sostegno della Fondazione di Modena (Bando Personae 2024) e altrettanto fondamentale l’interesse della Regione verso il progetto, cui è stato assegnato un ulteriore finanziamento. "Con queste nuove risorse, nei prossimi mesi verranno aggiunte nuove strutture a servizio dell’utenza" ha detto ancora Parenti: verranno infatti installati elementi funzionali per l’insegnamento delle bike skills, verranno realizzati i collegamenti elettrici alla pista e verrà riqualificato il parcheggio.

