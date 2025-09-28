Le risposte di Birmingham

Modena
28 set 2025
REDAZIONE MODENA
"Una nuova struttura operativa per dare più servizi alle imprese"

Una struttura operativa pensata per semplificare, risolvere problemi attraverso soluzioni adeguate e affiancare davvero le imprese. Con questo obiettivo nasce...

Alberto Meschieri, presidente di Confapi Emilia, ha illustrato la nuova piattaforma di servizi per le imprese

Alberto Meschieri, presidente di Confapi Emilia, ha illustrato la nuova piattaforma di servizi per le imprese

Per approfondire:

Una struttura operativa pensata per semplificare, risolvere problemi attraverso soluzioni adeguate e affiancare davvero le imprese. Con questo obiettivo nasce Confapi Emilia Servizi, la nuova realtà creata da Confapi Emilia per offrire un supporto pratico, tempestivo e altamente specializzato alle piccole e medie imprese del territorio. Non cambiano solamente le normative: anche il mercato evolve, in forme, modalità e domande alle quali non tutte le imprese risultano strutturate per potersi adeguare rapidamente con le risorse e le competenze necessarie. Confapi Emilia Servizi nasce proprio per andare incontro alle imprese su queste esigenze, mettendo a disposizione degli associati, oltre ai servizi tradizionali, un’ampia gamma di servizi evoluti, oggi indispensabili allo sviluppo se non alla sopravvivenza stessa delle imprese. Un servizio che non si ferma alla sola consulenza, ma che vuole essere un vero supporto operativo. Confapi Emilia Servizi non è solo una piattaforma ma il partner concreto che affianca quotidianamente gli imprenditori, trasformando ogni esigenza – anche complessa – in una risposta rapida, adeguata, concreata e personalizzata. Dalla gestione del personale al welfare aziendale, dalla finanza agevolata alla consulenza fiscale e digitale, fino alle analisi di mercato e non solo: "Quello che vogliamo mettere a disposizione per gli imprenditori – spiega Alberto Meschieri, Presidente di Confapi Emilia, presentando la nuova piattaforma di servizi - sono strumenti su misura per affrontare con sicurezza le sfide di oggi e anticipare quelle di domani".

