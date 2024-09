"Una nuova vita per l’ex casellino ferroviario"

I mirandolesi più anziani lo ricorderanno. Ora il vecchio Casellino ferroviario della linea Sefta che un secolo fa doveva collegare per 26 chilometri Mirandola alla stazione di Rolo-Fabbrico torna a rivivere e riaccendersi. Grazie ad un recupero fortemente voluto dall’amministrazione, impiegando fondi del Pnrr, quella costruzione che si perde nella memoria si appresta ad ospitare l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). I lavori sono stati completati recentemente e da venerdì scorso quel manufatto, a ridosso della chiesa Madonnina, lungo il viale della Circonvallazione, impiegato solamente come abitazione poiché la ferrovia concepita nel 1922 non fu mai costruita, terminate le opere di ristrutturazione, si mostra nel suo splendore grazie alla nuova illuminazione che ne esalta la proiezione storica. "E’ stata una bella acquisizione – dice la sindaca Letizia Budri, che ne ha seguito passo a passo tutto l’iter - portata avanti con la direzione regionale della Agenzia del Demanio, e segnatamente con la dottoressa Luciana Schivano, che lo ha ceduto gratuitamente attraverso una operazione di federalismo demaniale, e che noi siamo riusciti ad inserire nel bando contributi Pnrr di Rigenerazione Urbana. Non essendo vincolato dalla Soprintendenza la procedura è stata snella per giungere alla approvazione del progetto. Il suo recupero è interessante soprattutto dal punto di vista storico, anche se in realtà non ha mai assolto la sua funzione". Il suo recupero iniziato l’11 settembre 2023 è costato 690mila euro, comprensivo della realizzazione del parcheggio realizzato intorno all’edificio, 495mila dei quali attinti da fondi Pnrr e i restanti 195mila come quota di compartecipazione del Comune.

"Riconsegnare alla comunità di Mirandola un punto caratteristico, quale il ’casellino’ ferroviario – spiega l’assessora alla Mobilità Federica Luppi – rappresenta un motivo di soddisfazione. Un lavoro intenso, credo culminato con un buon risultato, che ospiterà l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Mirandola, con l’obiettivo di aumentare i già lusinghieri dati di presenza registrati nell’ultimo biennio sul territorio comunale". Venerdì alle 8 l’inaugurazione ufficiale del nuovo "IAT" nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, alla presenza della sindaca Budri, un evento aperto a tutti, singolarmente o in compagnia ma rigorosamente in bicicletta.

Il ritrovo "tutti in bici" sarà presso l’ex Casello ferroviario di Via Curiel e, a margine dell’inaugurazione, è prevista una leggera colazione dedicata ai ciclisti, prima di andare al lavoro a cura di ANFFAS Mirandola. Per i bambini delle scuole di Mirandola, dalle ore 9.00 invece è in programma "C’era una volta il treno": gioco e passeggiata alla scoperta del centro storico a cura del CEAS e Sustenia.

Alberto Greco