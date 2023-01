Una nuova vita per l’ex Hombre "È il dono di Natale di mio marito"

Riapertura, ieri, dell’ex azienda Hombre, in via Corletto a Cognento, con un nuovo nome: Spaccio Bio Reggiani 2. L’azienda, operativa dal 1 gennaio, è stata presa in affitto dalla famiglia Reggiani, che già porta avanti l’attività casearia di Recovato a Castelfranco Emilia e che subentrano ai proprietari Filippo Teresa e Gian Luca Raguzzoni.

La nuova conduzione della storica attività, fondata dalla famiglia Panini, continuerà l’attività del caseifici e vendita, con cinque stalle che ospitano 600 bovine da latte in una superficie di 264 ettari e attività agricola di filiera corta biologica con attività di allevamento del bestiame e di produzione, stagionatura e commercializzazione del Parmigiano reggiano. Invariati gli orari di apertura dello spaccio, dalle 9.30 fino alle 18.30 con orario continuato. "È una sfida da pensionata ma anche la ripartenza di una azienda che è sempre andata molto bene prima del calo degli ultimi due anni – dice Maria Teresa Menghini, gestore del punto vendita che andrà in pensione il primo febbraio – . Il giorno di Natale mio marito IIlario mi ha fatto questo regalo, inaspettato, dicendo ’abbiamo preso l’azienda in affitto, tu ti occuperai del negozio’. Ho accettato la sfida tanto da aver allestito personalmente il punto vendita. Poi entro marzo inaugureremo in grande stile".

L’azienda rimane a conduzione familiare, assieme al marito, al figlio Roberto e alla nuora e ad un centinaio di collaboratori. I prodotti sono venduti negli spacci di Cognento e Recovato e online. Ilario e Maria Teresa, che hanno festeggiato i 40 anni di matrimonio e i 40 anni del figlio Roberto, sono partiti negli anni’80 dal nulla, con 5 vacche e con tanti sacrifici occupandosi di agricoltura, allevamento e produzione di latte e riuscendo a costruire una delle realtà più importanti sul biologico. La quantità dei terreni consente poi all’azienda di non acquistare il fieno da produttori esterni, garantendo la qualità del prodotto. Nel 2005 è stata convertita al biologico tutta la filiera produttiva del caseificio producendo il Parmigiano Reggiano Biologico.

Oltre alle attività di allevamento e di produzione, stagionatura e commercializzazione del Parmigiano reggiano, l’azienda continuerà a ospitare la collezione Umberto Panini, la più completa raccolta di automobili Maserati costruite tra il 1934 e il 1996’ Umberto Panini fondatore della famosa marca di figurine Panini e appassionato di Maserati e che fu il salvatore del famoso Museo Maserati che raccoglieva gli automezzi originali. Ora si tratta di un’azienda da circa 1300 capi, per l’80% Frisone, ma possiamo trovare anche Brune Alpine e Pezzate Rosse.

l.c.