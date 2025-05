Una pagina dopo l’altra dal 1885. Il rituale di sfogliare il giornale

Dal gesto lento di girare le pagine al flusso continuo delle notifiche: 140 anni de Il Resto del Carlino, tra tradizione e innovazione. Il rumore delle pagine sfogliate al mattino era il primo segnale che una nuova giornata stava per cominciare. Fonte irrinunciabile di informazione, la lettura del quotidiano era anche un vero e proprio rituale. Lo si sfogliava soprattutto a casa: ognuno di noi ha qualche ricordo legato al giornale, al suo odore particolare, al rumore delle pagine sfogliate dai nonni e dalle nonne, magari proprio durante la colazione, tra biscotti e tazze di latte. E vogliamo parlare del gesto del lettore di turno, quel dito portato alle labbra da inumidire per riuscire a girare una pagina per volta? Ma il giornale si sfogliava anche nei bar e nei circoli insieme agli amici, prendendo spunto dalle parole dei cronisti per approfondire, riflettere e confrontarsi.

E proprio con l’intento di dare alle persone un’ulteriore possibilità di riflessione, i giovani neolaureati in giurisprudenza Cesare Chiusoli, Alberto Carboni e Giulio Padovani, con una spesa iniziale di 400 lire, hanno dato vita al Resto del Carlino, immaginandolo più come giornale di concetto che di semplice informazione.

Le idee nascevano a Bologna in tre piccole stanze che ospitavano la redazione, venivano trasferite poi su copie in formato 19x29, poco meno di un foglio A4 ("un giornale piccino per chi non ha tempo per leggere i grandi"), stampate presso la tipografia bolognese Azzoguidi.

Quanta acqua è passata sotto i ponti da quel 21 marzo di 140 anni fa! Oggi non siamo più noi a cercare le notizie ma sono loro che trovano noi, sempre e comunque: notifiche in tempo reale sui nostri smartphone e news condivise sui social media hanno preso il posto della carta stampata. Eppure il giornale, inteso soprattutto come quotidiano, continua a rappresentare per molti una voce autorevole di approfondimento, di certo meno frammentata e dispersiva di quella che viaggia, a volte senza freni, in rete.

Nonostante i numerosi cambiamenti da quel lontano 21 marzo 1885, celebrare un traguardo così tanto importante spinge anche noi giovani lettori a riflettere sul valore della tradizione giornalistica e sul ruolo che un quotidiano storico come Il Resto del Carlino continua a svolgere oggi nella società e nel territorio in cui viviamo.

Alunni classe 2^CScuola Cavedonidi Sassuolo