Una panchina gialla dedicata ai diritti umani: "Ricordiamo la tragedia di Giulio Regeni"

"Una panchina gialla, per ricordare Giulio. Ci auguriamo che possa rappresentare un luogo d’incontro e un luogo che, dal ricordarne la sua tragedia, stimoli chi la frequenti a conoscere la sua storia". Sono queste le parole di Paola e Claudio, i genitori del giovane ricercatore italiano, dottorando presso l’università di Cambridge, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo e ritrovato il 3 febbraio 2016. Parole che i genitori di Giulio hanno scritto al sindaco Elisa Parenti in occasione dell’inaugurazione della ’panchina gialla per i diritti umani’, in memoria proprio di Giulio Regeni, nel parco di Villa Gandini a Formigine.

"Giulio era un ricercatore che cercava di vivere con coerenza i suoi valori, implementandoli anche con la sua ricerca accademica, credeva molto in quello che faceva. In questo doloroso cammino che stiamo facendo ormai da quasi 9 lunghi anni, abbiamo compreso quanto sia importante avere al nostro fianco iniziative di solidarietà, impegno civile e cultura, che ci accompagnino nella nostra richiesta di verità e giustizia, com’è simboleggiato dal giallo degli striscioni che istituzioni e privati hanno esposto e dalle panchine gialle disseminate in tutta Italia. Fa piacere ricordare che nel vostro territorio si trova il Punto Giallo ’Mosaici Fragmenta’ di Cecilia Giusti. Ringraziamo con affetto per l’installazione della Panchina Gialla, per ricordare Giulio, ci auguriamo che possa rappresentare un luogo d’incontro e un luogo che, dal ricordarne la sua tragedia, stimoli chi la frequenti a conoscere la sua storia".

"Questa panchina – è la risposta del sindaco – non è solo un simbolo di ricordo, ma un richiamo forte e chiaro alla ricerca della verità e della giustizia e alla necessità di non abbassare mai la guardia di fronte ai soprusi, da qualunque parte essi provengano. A nome della comunità di Formigine, voglio esprimere vicinanza alla famiglia Regeni e il nostro impegno affinché il nome di Giulio non venga dimenticato. Ringrazio in particolare l’Anpi per la collaborazione e i volontari di Tsm, che hanno ristrutturato la panchina".