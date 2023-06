Una panchina gialla per Giulio Regeni. I genitori: "Vogliamo giustizia, non ci fermeremo"

"Quando abbiamo dovuto staccare lo striscione giallo per fare interventi di manutenzione sulla facciata del municipio abbiamo ricevuto decine di telefonate e messaggi di modenesi che ci invitavano a rimetterlo al più presto". A raccontarlo è stato il vicesindaco Gianpietro Cavazza, all’incontro ‘Verità e giustizia per Giulio Regeni’. "Questo episodio dimostra quanto i simboli siano importanti per i significati che trasmettono" ha proseguito Cavazza, poco dopo aver inaugurato assieme ai genitori del ricercatore ucciso in Egitto 4 anni fa, Paola e Claudio Regeni, all’avvocata Alessandra Ballerini, allo scrittore Carlo Lucarelli e al giornalista Luciano Scalettari, una panchina gialla collocata a fianco della mini biblioteca rossa per il book crossing al parco Amendola. "Abbiamo una mappa con tutte le panchine in Italia dedicate a Giulio e questa è la prima ad avere un tavolo in mezzo - ha ricordato la mamma Paola -. Questo aspetto della relazionalità per noi è indispensabile nel fare memoria di nostro figlio, per questo abbiamo sempre detto di no all’intitolazione di strade e viadotti". Giulio, hanno aggiunto i genitori, amava il colore giallo "e ci ha fatto molto piacere vedere che qui a Modena avete anche le biciclette e gli autobus di quel colore". Durante l’incontro l’avvocata della famiglia ha fatto il punto sulle indagini che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio nel 2020 per quattro imputati: "Per alcuni questo è stato già un passo avanti, ma a noi non basta, vogliamo andare avanti". Un processo che viene regolarmente ostacolato dalle autorità egiziane. "La ministra Cartabia nel 2022 ha dichiarato di voler andare dal suo omologo egiziano per parlare di Giulio, ma non le hanno mai dato l’appuntamento a dimostrazione di quanto non siano per niente collaborativi. Se il nostro ministro della Giustizia vuole andare a incontrare il ministro di un altro Stato per parlare di un cittadino italiano torturato e ucciso e questo non gli risponde nemmeno, come minimo si dovrebbe richiamare l’ambasciatore. Il procuratore capo egiziano – ha aggiunto Ballerini – ha dichiarato ufficialmente ai funzionari italiani che loro non collaboreranno mai, perché hanno già indagato su quei quattro e per loro non sono colpevoli, perciò non possono essere nuovamente processati". "Da parte del governo e delle istituzioni - ha detto Claudio Regeni - ci saremmo aspettati un po’ più di sostegno, invece con l’Egitto facciamo affari di tutti i tipi. Ma noi non possiamo fermarci perché ce lo chiede Giulio: ha subito un oltraggio inaccettabile e questo ci fa superare tutti gli ostacoli".

Paolo Tomassone