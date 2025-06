Una panchina gigante per guardare il panorama sull’Appennino

Montese (Modena), 19 giugno 2025 – Montespecchio ha la sua panchina gigante, la numero 411, che fa parte del circuito della Big Bench Community Project, iniziativa no profit a sostegno del turismo verso le cosiddette ‘mete minori’ ma che minori non sono in quanto a bellezza e ricchezza. Inaugurata domenica scorsa alla presenza del sindaco e degli abitanti della frazione montesina è la prima installata nel territorio comunale.

La panchina è stata voluta dalle famiglie Vignali e Bertoni che per la realizzazione si sono affidate alla ditta Vibrobloc. Con i suoi tre metri e mezzo di altezza, il suo colore giallo spicca sopra Borgo Canevaro e permette di godere di un ampio panorama che dal Cimone, spaziando nel Frignano, degrada fino al fiume Panaro. Presso l’azienda agricola ‘Dal Contadino a Maserno, e nel negozio Parrucchiera Giulia e Daniela nel capoluogo, è possibile avere passaporto e timbri per chi colleziona le visite a questo tipo di attrattiva.