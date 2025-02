Una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Prosegue a Vignola la tradizione di inaugurare una panchina rossa, simbolo di lotta alla violenza contro le donne, nel mese in cui cade San Valentino. Venerdì 21 febbraio è in programma il taglio del nastro della nuova panchina rossa installata al Parco Europa, nella zona Tunnel. L’appuntamento è per le 16, alla presenza della sindaca di Vignola Emilia Muratori, della vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola, dell’assessora alla Scuola Daniela Fatatis e dell’assessora alle Politiche giovanili Elisa Cavani.

La panchina, di proprietà comunale, è stata recuperata dagli addetti nei magazzini comunali e poi restaurata e ridipinta dai ragazzi che frequentano il Centro giovani. La cerimonia si inserisce nel calendario di iniziative pensate in occasione della campagna internazionale contro la violenza sulle donne Onebillionrising. "Come amministrazione di Vignola – conferma Anna Paragliola – fin dal nostro insediamento, abbiamo deciso che, ogni anno, nel mese di febbraio, avremmo inaugurato una panchina rossa, per disseminare la città di segni e simboli permanenti".