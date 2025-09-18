Una partenza illustre con Paolo D’Iorio su Zarathustra

Una partenza ‘illustre’, quella di Sassuolo, per la 25ª edizione del festivalfilosofia: domani alle 10 al teatro Carani si inizierà con ‘Così parlò Zarathustra’ di Nietzsche. Il ricercatore Paolo D’Iorio presenterà infatti una figura chiave nella caratterizzazione e decostruzione dell’idea di maestro e leader. Il professor Italo Testa, invece, si concentrerà su una figura chiave nella cultura pedagogica democratica come John Dewey, mentre Raffaele Mantegazza, riecheggiando una famosa frase, ‘O capitano! Mio capitano!’, sosterrà che il congedo tra i maestri e gli allievi si misura la qualità del lavoro di chi ha insegnato. Maurizio Ferraris decostruirà l’idea stessa che il digitale sia intelligente in senso corrente, e anche che sia del tutto artificiale, per passare poi ad analizzare come si possano insegnare le virtù civiche nella società contemporanea, cui sarà dedicato ‘intervento di Armando Savignano.

Per capire se ‘L’educazione’ è un ‘dispositivo di potere’, Judith Revel si chiederà quanto ciò possa essere sostenibile rispetto all’ideale dell’autonomia del soggetto, in apertura della giornata di sabato che poi proseguirà con Giuliano Boccali che ricostruirà il contesto storico, culturale e religioso nel quale si afferma, all’interno delle tradizioni induiste, la figura del ‘Guru’. Si passerà poi a setaccio la riformabilità stessa del sistema scolastico italiano, periodicamente sottoposto a progetti che si sono rivelati inadeguati e insostenibili, con Mauro Pira, per passare a Mario Isnenghi che discuterà alcuni momenti salienti della storia degli insegnanti, attraverso la cui traiettoria si può ricostruire non solo la storia della scuola, ma quella dell’Italia. Nel complesso gioco di richiami tra identità e riconoscimento che caratterizza la modernità, Barbara Carnevali risalirà a ‘Emilio’ di Rousseau per attivarne alcune risorse concettuali valide per il contemporaneo, e, in un’epoca in cui le distanze tra sapere e fare paiono ridursi, Stefano Micelli discuterà il fabbisogno di competenze tecniche anche dal punto di vista delle riforme scolastiche e di mercato del lavoro necessarie per adeguare i percorsi di formazione al fabbisogno del tessuto produttivo.

Domenica, addentrandosi in uno dei canali più potenti del "soft power" contemporaneo, quello dei podcast e dello storytelling digitale, Anna Maria Lorusso segnalerà come, nonostante l’apparenza di iperverità, questi media si fondano su una finzionalizzazione integrale del reale che può sfociare nella post-verità. Alla complicata relazione tra potere e sapere, acutissima in un’epoca in cui le azioni dei governi contro le istituzioni del sapere hanno raggiunto e in alcuni casi abbondantemente superato i livelli di guardia, è dedicato l’intervento di Stefano Massini. ‘Gesù, Rabbi’, sarà la lectio di Enzo Bianchi, che mostrerà i processi di insegnamento e discepolato innescati dalla predicazione di Gesù.

Maria Silvia Cabri