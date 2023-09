Una pedalata contro l’Alzheimer

Domenica 17 settembre ritorna a Carpi la diciassettesima Pedalata contro l’Alzheimer organizzata da GAFA O.d.V. ’Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer’ per sensibilizzare sui problemi dei malati di Alzheimer e sulle attività dell’associazione, che si conclude con un pranzo al centro sociale ricreativo Loris Guerzoni. Ritrovo ore 9:30 all’ex Foro Boario in via Alghisi dove GAFA sarà presente con uno stand informativo sulle attività dell’associazione e dove sarà possibile iscriversi alla pedalata (costo 5 euro). Alle 10:30 ci sarà la partenza della biciclettata cicloamatoriale di circa 15km aperta a tutti, che si svolgerà nei dintorni di Carpi in parte sul tracciato della Camminata della Salute della Città di Carpi. Punto di ristoro a metà percorso alla Parrocchia di Gargallo. Arrivo alle ore 12:15 al centro sociale ricreativo Loris Guerzoni dove si terrà il pranzo sociale.

La Pedalata contro l’Alzheimer di GAFA ritorna puntuale ogni anno all’interno degli eventi organizzati in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e da Alzheimer’s Disease International del 21 settembre e degli eventi della Maratona Alzheimer in 100 piazze che quest’anno si tiene dal 14 al 24 settembre. Pedalare è la metafora della fatica che le famiglie sostengono nell’assistenza ai propri familiari ammalati di Alzheimer, fatica che può essere alleviata dal sostegno e dalla vicinanza di una comunità solidale e inclusiva pedalando tutti assieme. La Pedalata si svolge inoltre all’interno della SEM Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre e promuove l’utilizzo della Bicicletta quale mezzo sostenibile che genera benessere, previene le malattie e facilità la tutela ambientale delle città. L’evento ha il patrocinio dell’Unione delle Terre d’Argine e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, è sostenuto dalla Fondazione Casa del Volontariato e da Coop Alleanza 3.0. Partecipano l’associazione Zero K il cui scopo è diffondere la cultura e la filosofia delle cure palliative e FIAB Modena sezione Carpi.