"Una pedalata inclusiva per superare insieme le disuguaglianze"

Una ‘Pedalata inclusiva’ per stare tutti insieme oltre ogni diversità. L’appuntamento è per domani mattina a Modena con ritrovo alle 9 dalla parrocchia di Gesù Redentore. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Tre Ruote per l’Amicizia’, promosso da Francesca Vaccari e Andrea Pioppi, nell’ambito dell’associazione ‘Maria Immacolata’ Odv. "Come associazione – spiega Francesca – già organizziamo delle camminate il sabato mattina per le persone fragili. Mio fratello Giuseppe è disabile e così, grazie all’aiuto di Andrea, ho fatto conoscere queste bicilette/tandem speciali che consentono di fare un giro in bicicletta anche con persone diversamente abili". "Ufficialmente il progetto ‘Tre Ruote per l’Amicizia’ è partito a ottobre scorso, con la prima pedalata inclusiva finalizzata ad una raccolta fondi. Poi, grazie al finanziamento della Fondazione di Modena, della Banca Popolare, di Bajorda e di tanti privati, siamo riusciti ad acquistare due biciclette/tandem a tre ruote: una in cui si pedala affiancati e un ‘muletto’ dove si carica direttamente la carrozzina. Quella di domani sarà la pedalata per ‘battezzare’ ufficialmente i due nuovi mezzi, cui si accompagneranno altri provenienti da Bologna, Parma e altre realtà, per un totale di 13 tandem, per fare insieme alle tante persone che si sono iscritte, fragili e normodotate, 12 chilometri che toccheranno i sette parchi di Modena".

m. s. c.