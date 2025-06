Una petizione contro la movida: "Stop a fracasso e sporcizia"

"L’amministrazione comunale di Spilamberto prenda provvedimenti sulla movida che anima le serate, e soprattutto le notti, del centro storico di Spilamberto". A chiedere questo sono 221 cittadini spilambertesi, direttamente interessati dal problema, che chiedono appunto aiuto all’amministrazione, affinché ci siano controlli più restrittivi e regole che permettano una convivenza civile tra chi vuole divertirsi e chi vuole riposarsi a casa propria. "Al momento – spiega uno dei firmatari - abbiamo avuto due incontri con il sindaco che si sono rivelati infruttuosi. Nel primo confronto, il primo cittadino ci disse che non aveva ancora elementi per contenere il problema e dieci giorni dopo, nonostante avessimo chiesto di partecipare come residenti alle possibili soluzioni, il consiglio comunale ha varato un regolamento che di fatto consente tutto o quasi agli esercenti di bar e ristoranti. Ci auguriamo che la nostra richiesta stimoli il sindaco a prendere una posizione chiara sulla movida, anche perché ormai ci sono parecchie sentenze della Corte di cassazione che inducono le amministrazioni a risarcire i cittadini per i danni subiti dai a causa della movida stessa".

Diverse, nello specifico, sono le motivazioni addotte dal comitato civico per sensibilizzare l’amministrazione. Secondo i firmatari, ci sono problemi di "volume", "sedie che non vengono ritirate al termine degli eventi", "eventi che si protraggono oltre il limite orario in cui sono autorizzati", "disagi per le modifiche temporanee alla viabilità", "degrado urbano". Il sindaco Massimo Glielmi spiega: "Intanto bisognerebbe intendersi sul concetto di movida. Possiamo dire che a Spilamberto c’è un clima vivace, ma non dobbiamo certo pensare a certi scenari. Come amministrazione, stiamo rispettando quanto consentito dalla legge. Come sindaco naturalmente sono il primo ad avere a cuore anche la salute dei 221 firmatari, ma dall’altra parte bisogna sempre ricordare che dobbiamo rispettare le normative vigenti. Quello che possiamo fare sono i controlli e li stiamo facendo. Per questi controlli, abbiamo trovato peraltro una grande collaborazione anche tra gli esercenti. Ci sono stati casi in cui sono state comminate pesanti sanzioni perché le regole dobbiamo rispettarle tutti, ma credo che in situazioni come questa bisogna cercare di venirsi incontro".

Marco Pederzoli