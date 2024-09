"Una petizione per salvare il Bosco Magico"

"Il ‘Bosco Magico’ deve sopravvivere, per questo lanceremo una petizione". Ancora e più che mai al centro delle polemiche il ‘Bosco Magico’, come viene chiamata l’area verde sorta spontaneamente a ridosso della rotonda di via Guastalla, tra Carpi e Fossoli. ‘Magico’ perché abitato da animaletti e piccole creature e per l’atmosfera che lo caratterizza. Un’area che, ora, è ultimamente al centro delle discussioni da parte di molti cittadini che si ribellano al fatto che il boschetto dovrà essere abbattuto per consentire il passaggio della nuova Bretella. Dopo una visita sul campo, anche Michele De Rosa, consigliere comunale Forza Italia Carpi, ha ‘sposato’ la causa: "Solo dopo aver visto con i miei occhi questo luogo che prima non conoscevo e di cui sono venuto a conoscenza grazie all‘invito di Giliola Ghidoni, custode di quest‘area, mi sono reso conto di quanto abbiamo di meraviglioso a Carpi. Dispiacerebbe davvero pensare che in futuro – prosegue De Rosa – un‘area rigogliosa e naturale con flora e fauna come questa, rischi di venire cancellata per sempre a causa della Bretella che collegherà via dell‘Industria alla zona autotrasportatori di Fossoli". Andando sul campo politico, il consigliere aggiunge: "Ritengo che i presupposti affinché l‘amministrazione comunale possa intervenire per cercare di ridisegnare il progetto della Bretella includendo anche il ‘Bosco Magico’ vi siano tutti. La prova di quanto questo luogo, prima a molti sconosciuto, sia importante per la nostra città si è avuta in queste settimane in virtù nelle innumerevoli campagne di sensibilizzazione da parte di tantissimi cittadini".

"Proprio per queste considerazioni – prosegue De Rosa – come Forza Italia Carpi, lanceremo nelle prossime settimane, attraverso i social e banchetti presenti sul territorio comunale una raccolta firme, a cui potrà aderire chiunque, che potrà essere sostenuta da tutti coloro che vogliono permettere al ‘Bosco Magico’ di esistere. Presenteremo poi una mozione su questa tematica in Consiglio comunale: non possiamo assolutamente permettere che un polmone verde come il ‘Bosco Magico’ venga distrutto".

"La tutela dell‘ambiente e la salvaguardia dell‘ecosistema sono principi fondamentali contenuti all‘interno dell‘Agenda 2030 e riaffermati più volte nelle Direttive dell‘Unione Europea, richiamati anche dal sindaco Riccardo Righi nel discorso di insediamento di questa legislatura. Queste sono battaglie che ci devono unire e che dobbiamo portare avanti tutti, indipendentemente dalla fazione politica di appartenenza. Per tali considerazioni – conclude De Rosa – confido davvero che la maggioranza del centrosinistra e il sindaco Righi possano accogliere con favore e condividere questa battaglia, per far sì che quest‘area possa continuare a esistere in futuro".

Maria Silvia Cabri