Una piccola capitale della cultura Gombola brilla con ’Trasparenze’

L’undicesima edizione di ‘Trasparenze’ da martedì fino al 30 luglio torna ad abitare il borgo di Gombola, in Appennino, e si trasforma in una programmazione distesa di teatro, danza, cinema e musica, in un crescendo che raggiunge il suo apice nei tre giorni finali di Festival.

Tanti gli ospiti, tra cui, solo per citarne alcunci, Cisco (foto), Flexus, Ginevra Di Marco Trio & Franco Arminio, Teatro dei Venti con abitanti del territorio, Zambra Mora, e gli artisti in residenza per il progetto Connessioni. ‘Trasparenze’ anche quest’anno crea una connessione tra città e Appennino e invita a diventare ‘Spettatori Residenti’, per vivere tutte le giornate di eventi a contatto con il territorio. Spettacoli, concerti, proiezioni, residenze, incontri negli spazi del borgo, nel bosco e lungo i sentieri, una presenza quotidiana in relazione con il territorio, con il coinvolgimento delle realtà locali e la collaborazione degli ‘Abitanti Utopici’, i cittadini che affiancano il Teatro dei Venti e cooperano nella cura dei luoghi e dei progetti.

Da martedì fino al 22 luglio verrà presentato ‘Le opere e i giorni’, il nuovo lavoro del Teatro dei Venti, con gli abitanti del territorio e la regia di Stefano Tè. Il progetto nasce dal recupero della tradizione dell’Ander a Vagg, andare a veglia, ovvero incontrarsi e trascorrere le sere d’inverno in compagnia, nella stalla, o nei luoghi più riscaldati. Il titolo prende spunto dall’opera di Esiodo, che mescola la lingua della poesia omerica a consigli pratici per l’agricoltura. Tutte le sere ci sarà la possibilità di vivere il borgo con musica, cibo e comunità.

Evento di punta del primo fine settimana di Trasparenze a Gombola è il concerto di Ginevra Di Marco Trio & Franco Arminio, sabato 22 alle 21 in Piazzetta. Venerdì 28 luglio appuntamento alle 21 con il concerto ‘I Flexus cantano Gaber’, un viaggio che attraversa 30 anni di teatro-canzone, dai primi successi degli anni Sessanta ai capolavori della maturità del cantautore. Il giorno dopo, alle 22.30, concerto di Bobo Rondelli, cantautore livornese, protagonista di un percorso fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti.

Domenica 30 luglio alle 21 il concerto di Stefano Bellotti, in arte ‘Cisco’, chiuderà questa edizione di ‘Trasparenze Festival’ portando con sé le sue storie e le canzoni che da oltre 30 anni lo accompagnano in giro per il mondo.