Una raccolta di voci e poesie per i vent’anni dell’ospedale

Un libro di racconti e poesie per ‘festeggiare’ i vent’anni dalla fondazione dell’ospedale di Sassuolo e lasciare una ‘traccia’ tangibile che possa raccontarne la realtà anche oltre le occasioni di celebrazione dell’anniversario. È nato da questo spunto e con questo obiettivo il libro ‘Ancora tanta vita – Storie e racconti per i vent’anni dell’ospedale di Sassuolo’ pubblicato da ‘Incontri Editrice’. Una raccolta a più voci dedicata alla quotidianità dell’ospedale, ai suoi spazi, alle sue stanze, ai corridoi, sempre animati dalle storie di uomini e donne, di professionisti che ci lavorano e dalle persone che attraversano questi spazi per curarsi o assistere qualcuno a loro caro.

L’antologia è composta dai 21 contributi degli operatori dell’ospedale che hanno partecipato al concorso letterario ‘Ti racconto l’ospedale’, indetto a fine 2024, e da nove racconti scritti da altrettanti autori locali, tra i quali Patrizia Bartoli, Claudio Gavioli, Francesco Genitoni, Nicoletta Magnani, Giulia Paganelli e Roberto Valentini. Dai racconti, che si succedono come ideali capitoli di un’unica narrazione "passano - sottolinea l’editore nella presentazione del volume - come un respiro di vita la forza e la fragilità, il sollievo e la paura, le certezze e i dubbi di chi nelle stanze dell’ospedale assiste allo scorrere dell’esistenza".

Alla presentazione ufficiale del libro, tenutasi ieri presso la sala convegni del nosocomio cittadino, ha partecipato anche l’assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo, Federico Ferrari. Il Comune ha infatti patrocinato tutte le iniziative del ventennale dell’ospedale.