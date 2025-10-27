Una romantica ouverture E il capolavoro di Mozart

Una romantica ouverture per la stagione concertistica del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena che domani sera accoglierà dall’Ungheria la Savaria Symphony Orchestra diretta da Kálmán Szennai, con la celebre pianista ucraina Anna Fedorova (nella foto), in un programma fra Beethoven e Schumann. Venerdì 31 ottobre poi la Filarmonica Toscanini diretta da Danila Grassi porterà al teatro Carani di Sassuolo un florilegio di Rossini, Mozart e Mendelssohn. Mozart anche alla chiesa del Voto dove sabato sera e domenica pomeriggio i cori di Modena Musica Sacra, con l’orchestra I Musici di Parma e i solisti allievi di Raina Kabaivanska, Maria Francesca Rossi, Baia Saganelidze, Andrea Barbato e Andrei Miclea, tutti diretti dal maestro Daniele Bononcini, eseguiranno il magnifico Requiem KV626.

Doppio appuntamento per il festival "Grandezze & Meraviglie": mercoledì 29 alla Rocca di Vignola "Danze, affetti e stile galante del Barocco francese" con l’Ensemble Auser Musici, poi domenica 2 novembre alla chiesa di San Carlo "Historia di Jephte" (con i Musici Malatestiani diretti da Michele Pasotti), ovvero l’incontro tra Carissimi e il suo allievo francese Charpentier nella Roma del ‘600. E giovedì 30 alla biblioteca Delfini un omaggio a Napoli con l’Ensemble Mandolinistico Estense.

