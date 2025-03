Una rotatoria dedicata a Crotti. I figli: "Ne sarebbe stato onorato"

"Sono soltanto un cittadino che ha voluto, e vuole tuttora, coniugare l’essere imprenditore con l’impegno civile". Queste le parole che Renato Crotti ripeteva ogni volta che gli veniva chiesto di parlare del suo impegno civile ed imprenditoriale, durato per oltre settant’anni. A dieci anni dalla morte, la sua città che ha tanto amato, rende omaggio all’industriale che ha cambiato il volto di Carpi, proiettandola nel ‘miracolo’ economico degli anni Cinquanta e oltre, con la storica ‘Silan’ fondata nel 1948. Ieri mattina, i figli Davide e Daniele e i nipoti, gli amici, tra cui Rossano Bellelli, i collaboratori storici e le maestranze di un tempo, le autorità e istituzioni cittadine, si sono trovate a Carpi per la scopertura della targa con la quale la rotonda tra la tangenziale Losi e via Cattani è stata dedicata a Renato Crotti, morto nel 2015 a 93 anni. "Siamo molto felici di questa inaugurazione – afferma il figlio Davide a nome della famiglia – e ringraziamo il Comune di questo riconoscimento, che papà avrebbe sicuramente apprezzato perché per lui Carpi era il centro del mondo. Anche il luogo scelto per la targa gli sarebbe piaciuto: proprio all’ingresso di Carpi. E’ stato bello vedere riuniti tantissimi ex dipendenti, venuti apposta anche da lontano, segno di un legame che il tempo e la distanza non hanno indebolito". La vice sindaco Mariella Lugli ha sottolineato il debito di riconoscenza di Carpi verso un imprenditore che ne ha segnato a fondo la storia, mentre Rossano Bellelli, amico e collaboratore, ne ha ricordato l’animo liberale.

"Papà amava il confronto, specie con persone di orientamento politico diverso – aggiunge il figlio Davide –. Era animato dalla convinzione che senza dialettica non ci fosse vera libertà e che ogni confronto fosse arricchente".

Maria Silvia Cabri