Una sala dell’ospedale dedicata a Rubbiani

La sala dei 55 dell’Ospedale di Pavullo ieri è stata dedicata a Roberto Rubbiani, il primo manager della sanità modenese dopo l’istituzione delle Aziende al quale si devono importanti riforme organizzative e gestionali, scomparso l’11 maggio scorso. È stato anche sindaco di Serramazzoni. Il 31 ottobre, alle 17, a Modena, gli sarà dedicata anche la sala Vecchiati dell’Ospedale civile di Baggiovara. Alla cerimonia erano presenti Massimo Brunetti direttore Distretto sanitario di Pavullo, i sindaci di Pavullo e di Serramazzoni e il presidente dell’Unione dei comuni del Frignano. Presenti la vedova Rubbiani, Franca Cottafavi, colleghi e amici. Il dottor Roberto Rubbiani, classe 1945, era nato a Pavullo e viveva a Serramazzoni. Laureato in giurisprudenza con esperienza alla USL di Rimini, ha iniziato a occuparsi di sanità 1967 all’Ospedale di Pavullo (diventato poi USL 18), sino ad assumere l’incarico di direttore amministrativo-segretario generale e coordinatore amministrativo. Nel 1993 è amministratore straordinario dell’USL 40 di Rimini, ritorna con l’incarico di direttore generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Modena, per essere nominato, nel luglio 1996, direttore generale dell’Azienda USL di Modena, presso la quale rimane per dieci anni. In seguito, lo troviamo direttore generale delle Terme di Salsomaggiore e amministratore delegato delle Terme di Tabiano. Ha svolto consulenza in ambito sanitario privato non accreditato e dal 2013 al 2018 ed è stato sindaco di Serramazzoni eletto con una lista civica. Hanno portato la loro testimonianza Rino Bellori, Graziano Pattuzzi, Gisella Venturelli, Walter Gherardi, Raul Ragazzoni, Suor Barbara, sottolineando che il dottor Rubbiani teneva molto ai giovani e che aveva creato attorno a sé una squadra di giovani che poi sono cresciuti con lui. Rino Bellori, già economo-provveditore dell’Ospedale di Pavullo, anche a nome degli ex-colleghi dell’USL 18 di Pavullo, di cui è stato direttore amministrativo capo servizio, ha ricordato il "caro amico, un formidabile collega che col suo entusiasmo e il suo carisma – ha detto - riusciva a trascinarti in operazioni e progetti complessi che richiedevano, oltre all’impegno, anche molto coraggio". Uno di questi progetti fu l’ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale, collegando l’edificio di viale Martiri con il complesso dei fabbricati a monte, in gran parte in disuso. Erano i primi anni settanta.

Walter Bellisi