Una selva di telecamere, una ogni 50 abitanti

Nell’ambito della dodicesima edizione della due giorni de ‘La protezione civile siamo noi’, il presidente della Regione Stefano Bonaccini si è recato in visita al comando della polizia locale di Cavezzo. Insieme al governatore erano presenti il vice prefetto vicario Pinuccia Niglio, il dirigente del commissariato di Polizia di Mirandola Giuseppe Madonia, il luogotenente Antonino Vaiana, i sindaci dell’Unione Area Nord insieme alla prima cittadina di Cavezzo Lisa Luppi e al suo vice Gianni Sgarbi. Le autorità civili e militari sono state accolte dal comandante della polizia locale Egidio Michelini che ha illustrato il sistema di videosorveglianza recentemente implementato che consente un’attenta sorveglianza del territorio. Negli anni, infatti, l’amministrazione ha effettuato investimenti importanti sulla sicurezza arrivando ad allestire complessivamente 131 telecamere dislocate su tutto il territorio comunale. Un numero che rappresenta un record considerando che Cavezzo conta poco più di 7mila abitanti. Le 131 telecamere sono suddivise tra targa system, una cinquantina legate al sistema di controllo e letture targhe, mentre le altre sono deputate al monitoraggio del territorio anche in punti strategici come i varchi. In particolare, quelle targa system sono dispositivi all’avanguardia molto importanti perché oltre alla lettura della targa del veicolo consentono di sapere se il mezzo è rubato, senza assicurazione o revisione. "Il sistema di videosorveglianza ha permesso di ricostruire diversi incidenti stradali ed effettuare indagini importanti da parte delle forze dell’ordine e della magistratura – afferma il comandante Egidio Michelini -. In passato gli ‘occhi elettronici’ avevano consentito di individuare rapinatori in fuga e pirati della strada, mentre nell’ultimo periodo abbiamo rintracciato diverse persone che si erano date alla fuga dopo aver danneggiato veicoli anche in sosta. Questo abbinamento tra targa system e altre telecamere sofisticate ci hanno permesso di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Il sistema verrà aggiornato e potenziato ulteriormente".

Angiolina Gozzi