Una sera con le canzoni italiane. Ospite l’autore di ’Con te partirò’

In questi giorni a Parigi uno dei più famosi grandi magazzini lungo il Boulevard Haussmann dedica i suoi spazi all’Italia, e passeggiando davanti le vetrine si ascoltano a ripetizione alcune delle canzoni tricolori più conosciute all’estero: ’L’italiano’ di Toto Cutugno, ’Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno, ’Felicità’ di Albano e Romina, ’Azzurro’ di Adriano Celentano, ma anche ’Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri.

Ma c’è una canzone che da trent’anni ha conquistato il mondo ed è ’Con te partirò’, che Andrea Bocelli presentò al festival di Sanremo, appunto nel 1995, e da allora ha girato il mondo: soltanto la versione inglese con Sarah Brightman ha venduto 12 milioni di copie. ’Con te partirò’ è stata composta (con il testo di Lucio Quarantotto) da Francesco Sartori che stasera sarà l’ospite d’onore di uno speciale concerto alla Casa Museo Pavarotti.

Alla ribalta sarà Fabio Caon con la band Contesto, che ci accompagnerà in un viaggio fra le canzoni italiane che nel mondo identificano l’Italia e accendono l’interesse (o la nostalgia) per il nostro Paese: il concerto prenderà spunto proprio da un’indagine internazionale – svolta in più di 80 Paesi – che ha decretato i brani più famosi oltre confine. La stessa indagine ha rivelato come l’opera lirica muova passioni anche tra i giovani e come alcune arie siano conosciutissime e amatissime da almeno tre generazioni.

Ospite della serata sarà appunto il maestro Francesco Sartori, e durante il concerto si ascolteranno anche alcuni giovani cantanti lirici sostenuti dalla Fondazione Pavarotti.

