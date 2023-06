Una serata col crooner E un gelato al cioccolato

Con la sua voce calda e profonda, e un soul passionale dal tocco jazz, Mario Biondi (nella foto) ha conquistato la scena internazionale. Il celebre crooner di origini siciliane – che da pochi giorni ha lanciato il nuovo singolo "My favourite things" – sarà protagonista del concerto speciale di venerdì 16 giugno in piazza Roma, per festeggiare i 25 anni della Pagani Automobili. La serata (che verrà aperta dalla Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano) sarà presentata da Nick The Nightfly di Radio MonteCarlo.

Un tuffo nel blues con Irene Grandi, sabato 17 al campo sportivo di Ravarino: insieme alla sua band, renderà omaggio ad alcuni carismatici artisti come Etta James, Otis Redding, Sade, Pino Daniele o Mina, oltre a riproporre alcuni suoi successi riarrangiati in chiace rock-blues. Sempre a Ravarino, domenica 18 gusteremo... un gelato al cioccolato in compagnia di Pupo che ripercorrerà la sua carriera, ricca di brani divenuti ormai iconici. Appuntamento internazionale al parco Lennon di Castelnuovo Rangone, dove il 15 giugno arriverà Jaime Michaels: il cantautore del New Mexico proporrà un live fra il folk e il rock, con dobro, mamdolino e steel guitar. Venerdì 16 e sabato 17, festa della musica a Nonantola: fra i tanti ospiti, España Circo Este, Elasi, Studio Murena.

