Una serie tv sulle battaglie della Linea Gotica

Morti, feriti, lunghi combattimenti, sacrifici per riconquistare la libertà perduta attraverso le azioni dei soldati americani della 10ª Divisione da Montagna, che nel 1945 fu protagonista nell’Appennino modenese, bolognese e toscano, con al fianco gli uomini della Forza di Spedizione brasiliana e il supporto dei partigiani.

Tutto ciò ora finisce nella miniserie, in quattro puntate da 30 minuti l’una, "Mountainmen – Linea gotica 1945", visibile a Montese nei prossimi giorni e a fine anno probabilmente su qualcuna delle piattaforme più note per una diffusione anche negli Stati Uniti (il film è doppiato in inglese). In questi giorni sono in visita in Italia 122 americani eredi di quei soldati e la pellicola sceneggiata e girata da Luciano La Valle, dopo che il 10 giugno sarà visionata privatamente dai tanti volontari che vi hanno partecipato, l’11 giugno verrà vista dagli ospiti stranieri con il console americano a Firenze e l’addetto militare brasiliano presso l’Ambasciata del Brasile in Italia. Seguirà sempre a Montese, il 17 alle 15 presso l’ex cinema Sala Dallari di via Cuoghi 24, la proiezione aperta a tutti (gratuita, su prenotazione sul sito www.memorieditalia.it). Il film è interamente realizzato, non senza difficoltà tecniche, nei luoghi originali e indubbiamente riattiva la memoria di figure valorose come Mariarosa, donna realmente esistita che al tempo della guerra si innamorò del soldato John Magrath, della 10ª da Montagna, il solo di questa divisione di fanteria ad aver ricevuto, durante la seconda guerra mondiale, la Medaglia d’Onore del Congresso degli Stati Uniti. La miniserie inoltre fa rivivere attraverso immagini a colori "desaturati" e la telecamera a spalla, per rendere meglio i tempi, anche gli eventi e le battaglie a cavallo tra febbraio e aprile 1945 tra le forze tedesche e gli uomini della 10ª da Montagna, senza dimenticare il contributo della popolazione civile. Dice il regista La Valle: "Non è stato agevole girare sotto la neve, la pioggia, il sole forte dell’area appenninica fino a 1100 metri di altitudine. Abbiamo in piccolo compreso i sacrifici che in quella zona fecero le persone e i soldati di 20-24 anni. La scelta dei colori ci avvicina al lavoro di un operatore di guerra: sono molto soddisfatto del lavoro e ora, tramite due fondazioni americane, arriveremo anche negli Usa". I produttori esecutivi della mini serie sono Andrea e Giuliano Gandolfi insieme a Guglielmo Mattiello, supportati dal gruppo culturale Il Trebbo di Montese e molti altri, compresa la regione Emilia Romagna: "Le nostre riprese – spiegano i Gandolfi – sono durate oltre un anno e i set sono stati ricostruiti nello stesso territorio dove si svolsero i fatti e le battaglie nel 1945: nei territori di Montese, Castel d’Aiano, Gaggio Montano e in Toscana a Prunetta e a Campo Tizzoro. Hanno coinvolto 45 attori, alcuni gruppi di rievocazione storica e sette tecnici, maestri d’armi per l’utilizzo sul set di armi sceniche, un professionista per gli effetti pirotecnici a terra oltre ad alcuni automezzi d’epoca". Per l’amministrazione ieri alla presentazione c’era Erminio Bernardi, consigliere delegato del Comune di Montese e presidente de Il Trebbo: "Anche attraverso il museo di Iola di Montese abbiamo l’obiettivo di rivolgerci alle nuove generazioni per tramandare loro la nostra storia. Il territorio montesino fu il più devastato dell’Appennino modenese con oltre ottocento abitazioni distrutte su circa millecento". E anche il turismo "di guerra" prosegue: non pochi scavano nella zona per individuare e far riaffiorare materiale bellico.

Stefano Luppi