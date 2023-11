"Una Settimana di Cultura alla Tenda: Musica, Cinema e Libri"

Spazia tra la musica live, il cinema e i libri la programmazione della Tenda, dove in questa settimana prosegue con quattro appuntamenti, tra domani e sabato 11 novembre, la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Si comincia domani, alle 18, con un nuovo incontro della rassegna ’Dialogo con l’autore’, curata dall’associazione culturale L’Asino che vola. Nell’occasione la psicanalista Beatrice Balsamo (nella foto) presenta il volume ’Saggezza gentile’ (Ugo Mursia editore) in un dialogo con Massimo Mezzetti. "La saggezza gentile – spiegano gli organizzatori – è una sorta di ‘percezione’ sensibile che combina l’attività (l’agire) con la passività (la ricettività), la tensione e il conflitto con la buona argomentazione, il senso del valore, la fedeltà ai propri fini e l’abilità di imparare con la rinuncia alla caparbietà ostinata". Sempre domani, però alle 20.15, è in programma il primo appuntamento della rassegna cinematografica ’Follia e dintorni’ a cura dell’associazione La Rosa Bianca in collaborazione con Unimore, su tematiche legate alla salute mentale. Il film di debutto è ’Gioventù, amore e rabbia. La solitudine del maratoneta’ (Tony Richardson, 1962); presenta la pellicola e introduce il dibattito Giuseppe Caroli. Nel fine settimana spazio alla musica dal vivo. Venerdì 10, alle 21, sul palco di viale Monte Kosica salgono i gruppi Shizune, Exhibit e Reverie, per un live a cura di associazione Intendiamoci e Collettivo Warm room. Il giorno dopo, sabato 11, si passa dal rock alle contaminazioni musicali di Arts & Jam, kermesse curata da associazione Muse e JazzOff Produzioni. Alle 21 inizia il concerto del duo Dirùpators, nato nel 2014 dall’incontro tra Cinzia Zaccaroni e Dencs Daniel Csaba.