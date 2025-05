Una sfilata di moda per "vestire i sogni"

‘Vestire i sogni’ è il titolo della sfilata degli abiti realizzati da studenti e studentesse dell’Istituto Vallauri in programma venerdì, alle 18, al Teatro Comunale di Carpi a conclusione dell’edizione 2025, la 17ª, del progetto ‘Moda al futuro’, promosso da Lapam Confartigianato in collaborazione con la scuola. L’appuntamento fa parte del programma della Festa di San Bernardino, Patrono di Carpi, ed è a partecipazione libera. Protagonisti della sfilata saranno alunni e alunne delle classi quinta B e quinta D del Vallauri che, per la prima volta si sono dovuti confrontare con un tema specifico, ‘Vestire i sogni’ appunto, realizzando abiti ispirati al cinema e alle grandi dive che lo hanno reso eterno. ‘Moda al futuro’ è un progetto, nell’ambito della Ptco (l’ex Alternanza scuola lavoro), che offre a ragazze e ragazze l’occasione di misurarsi in concreto con il mondo del lavoro attraverso incontri formativi, stage in aziende, tutoraggio per la realizzazione di uno o più abiti da presentare alla sfilata conclusiva. Anche quest’anno alunni e alunne sono stati inseriti nelle 27 aziende che hanno aderito al progetto e durante il loro percorso hanno realizzato, passo dopo passo, il loro abito con la supervisione dei tutor aziendali. Per la sfilata, inoltre, ragazzi e ragazze potranno contare sull’opera delle aspiranti estetiste e dei futuri hairstylist di Obiettivo Bellezza by FORMart che arricchiranno i look proposti con make up e acconciature da red carpet. Come nelle edizioni precedenti, al termine della sfilata è prevista una premiazione degli studenti e delle studentesse più meritevoli.