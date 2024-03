"Una squadra aggressiva come la desideravo io"

Due mesi fa, dopo l’amaro pari con il Borgo San Donnino e il Ravenna che scappava a +11, sarebbe stato piuttosto improbabile pensare a un Carpi che si sarebbe presentato lanciato alla super sfida con i romagnoli in programma domenica. E invece la squadra biancorossa nelle ultime 7 giornate non ha sbagliato nulla, raccogliendo 19 punti su 21 con 3 successi pesanti esterni colti a Lodi, Sorbolo e ieri col Sangiuliano. Una gara che poteva essere una trappola per i biancorossi visto il campo al limite, ma che la squadra di Cristian Serpini ha interpetrato alla grande. "L’abbiamo approcciata bene – spiega - col piglio giusto, abbiamo costruito tanto rischiando qualcosa solo all’inizio. Penso che sia un altro passo in avanti contro una squadra forte, che aveva assenze di peso ma che ci ha dato filo da torcere. Siamo stati bravi noi a rendere la gara più facile di quello che fosse". Nelle ultime due gare il Carpi ha mantenuto la stessa intensità fra i due tempi. "La squadra ha capito che deve proseguire come se fosse 0-0 – prosegue il tecnico - rubare palla alta, imporre il gioco ed essere aggressiva. Questa volta abbiamo un po’ dovuto variare spartito per il campo al limite della praticabilità rispetto a quanto provato in settimana, ma poi col passare dei minuti il terreno si è asciugato a abbiamo anche fatto qualche giocata di spessore. Per questo va fatto un plauso ai ragazzi che si sono subito adattati. Il Ravenna? Ora ci godiamo questa vittoria, stiamo facendo un ottimo percorso, ma non abbiamo ancora fatto nulla".

Davide Setti