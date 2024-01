Una Stadium trasformata e senza incertezze ritrova ricezione e attacco e batte Belluno

STADIUM

3

BELLUNO

0

(25/22 25/22 27/25)

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 12, Rustichelli R. 5, Albergati 23, Nasari 6, Bombardi 8, Quartarone 3, Rustichelli M. (L1), Schincaglia, Capua, Scarpi, n.e. Gozzi, Bevilacqua, Scaglioni; all.: Mescoli.

BELLUNO VOLLEY: Antonaci 7, Bisi 10, Schirò 8, Mozzato 8, Ferrato 2, Bucko 10, Orto (L1), Martinez G., Reyes 4, Martinez I., Stufano, n.e.. Fraccaro (L2), Guolla, De Col; all.: Colussi.

ARBITRI: Russo (GE) – Ballan (BS).

NOTE: Durata set 27’ 31’ 32’ per un totale di 90’; Stadium 57 su 77 (B.S. 16, Vinc. 3, Muri 15, 2^ L. 7, E.P. 2), Belluno 51 su 69 (B.S. 12, Vinc. 5, Muri 6, 2^ L. 8, E.P. 8);

E’ una Stadium trasformata, quella che apre il nuovo anno con una preziosa vittoria da tre punti su Belluno: dimenticate le incertezze di dicembre, ritrovati ricezione ed attacco rispettivamente con una Nasari efficacissimo, ed un Rossatti straripante, la squadra di Mescoli dimostra di essere cresciuta in queste due settimane, e di aver saputo sfruttare bene la lunga pausa per ritrovare i meccanismi che avevamo ammirati in avvio di stagione.

Numeri. Sono questi a dare lo spessore di una prestazione molto positiva, partendo dai soli due errori punto regalati ai veneti, un dato che solo tre settimane fa sarebbe stato impensabile: anche la battuta è decisamente migliorata, ancora parecchio fallosa, 16 i punti regalati, di cui 9 solo nel primo set, ma proprio il fatto che la squadra sia riuscita a portare in porto un primo parziale regalando in tutto 10 punti, dà il segnale di una inversione di marcia, che non può che far bene, a morale e classifica.

Tenuta. Un altro aspetto decisamente migliorato è quello della tenuta psicologica, concreta e costante per tutta la gara, ma decisiva nella terza frazione, quando Belluno ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, trovandosi a due palle da un set che avrebbe potuto cambiare la partita. Invece la Stadium di ieri ha saputo mantenere la lucidità, guidata da un Quartarone ispirato, e da un Albergati implacabile da tutte le posizioni: la rimonta dal 22-24 prima, e dal 24-255 poi sono la pietra su cui costruire una salvezza che adesso, rivista finalmente la squadra che la dirigenza aveva in mente, appare più che alla portata.

I risultati: Bologna - Salsomaggiore T. 3-2; Garlasco - Motta 1-3; Stadium Mirandola - Belluno 3-0; S. Donà di Piave – Brugherio rinv. Al 18/01; CUS Cagliari - Acqui T. 3-0; Mantova - Sarroch 3-1; Riposa: Savigliano. CLASSIFICA: Mantova (*) punti 38, S.Donà di Piave (*) 32, Savigliano (*) 31, CUS Cagliari 30, Acqui T. (*) 26, Belluno 25, Motta 22, Brugherio (**) 16, Sarroch e Bologna 15, Stadium Mirandola (*) 14, Garlasco 11, Salsomaggiore T. 7 . (*) = un asterisco ogni partita in meno.

Riccardo Cavazzoni