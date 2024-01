Una storia di speranza il libro di Sciapeconi

Questa sera alle 21, alle Officine Culturali di Nonantola, è in programma la presentazione del libro di Ivan Sciapeconi dal titolo "Il nome che diamo ai colori". L’autore racconterà la nascita e la stesura di un romanzo che narra la storia vera di un incontro destinato a cambiare molte vite: quella di un sorvegliante che diventa maestro per dare ai giovani reclusi l’opportunità che non hanno mai chiesto, né pensato di avere. Un romanzo che è un inno alla capacità di immaginazione, la quale diventa un’ancora di salvezza, soprattutto nelle situazioni più drammatiche e terribili. "Il nome che diamo ai colori" è una storia che fa riflettere sull’importanza di rivalutare l’affettività e la comprensione. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.